El atacante español Lamine Yamal renovó este martes su contrato con el FC Barcelona hasta 2031, tras una temporada espectacular en la que ha sido protagonista en la consecución de LaLiga y de la Copa del Rey.

“El FC Barcelona y Lamine Yamal han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que le vinculará con el club hasta el 30 de junio de 2031”, señaló la entidad catalana en un comunicado.

El extremo de 17 años ya es una de las piezas clave del conjunto entrenado por Hansi Flick.

Según la prensa española, el nuevo acuerdo lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados del Barcelona, por unos 15 millones de euros anuales (US$ 17 millones).

Tras triunfar en la Eurocopa 2024 con España el pasado verano boreal, Yamal marcó 18 goles y repartió 25 asistencias en 55 partidos entre todas las competiciones durante esta temporada.

Ubicado en la banda derecha, la habilidad y velocidad de Yamal fueron claves para que el Barça anotara 102 goles en el campeonato doméstico, arrebatándole el título al Real Madrid.

Yamal, quien se formó en la célebre academia La Masía del club y que a menudo es comparado con el astro argentino Lionel Messi, debutó en 2023 bajo la batuta de Xavi Hernández con solo 15 años.

“La renovación de Lamine Yamal es una demostración de la solidez del proyecto culer. La suya es una aparición como pocas se recuerdan en el panorama futbolístico mundial, que comenzó con el debut el 29 de abril de 2023, aún con 15 años”, indicó el club azulgrana.

“Desde ese día, el de Rocafonda no ha hecho más que crecer en importancia sin dejar de lado su estilo divertido, valiente y desacomplejado”, detalló el Barça en su comunicado.

Candidato al Balón de Oro

Al término de la pasada campaña 2023-24 se erigió como la principal arma ofensiva del equipo, la única nota positiva a un curso sin títulos.

Con Flick al frente, Yamal encajó perfectamente en el estilo de ataque del preparador alemán, que además dio más protagonismo al polaco Robert Lewandowski y recuperó para la causa al brasileño Raphinha, quien también terminó esta temporada en estado de gracia.

La explosión de Yamal ha hecho que sea uno de los mejores jugadores del mundo y firme candidato a ganar el Balón de Oro.

Además, el joven canterano tuvo dos actuaciones brillantes en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, aunque su equipo acabó perdiendo por 7-6 en el cómputo global.

“Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona”, escribió en sus redes sociales tras la eliminación en San Siro, refiriéndose a la ansiada Champions.

“No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto”, incidió el extremo tras la eliminación a las puertas de la final. “Este año no ha podido ser. Volveremos, no tengáis dudas, culers”.

A pesar de su joven edad, ya que cumplirá 18 años en julio, Yamal ha jugado 106 veces para el Barça.

Esta renovación llega después de que Raphinha y Flick prolongaran también sus contratos con el Barcelona la semana pasada.

Los medios españoles también informan de que el nuevo contrato del joven incluye bonus por diferentes logros, incluidos ganar el Balón de Oro, así como un aumento significativo de salario.