Por Lucianna Polar, socia del Estudio Olaechea. El mundial de fútbol es un evento deportivo de alcance global. En las últimas semanas, los partidos, selecciones, jugadores, resultados, pronósticos, álbumes, figuritas y camisetas de fútbol han sido parte de la rutina de muchas personas.

En el ámbito laboral, el alcance del fútbol puede impactar no solo en los países organizadores sino también en los que compiten en el evento e incluso los que no participan en él, como es el caso del Perú.

Por ejemplo, en México, uno de los países anfitriones del Mundial 2026, se aprobaron el pasado 11 de junio medidas orientadas a facilitar la movilidad y organización de la Ciudad de México, incluyendo trabajo a distancia para determinados trabajadores y suspensión de clases. En el caso del sector privado, la medida exhorta a los empleadores a implementar teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles en actividades administrativas no esenciales.

Cabe recordar que, en esa misma línea, el Gobierno peruano declaró jornada no laborable compensable para el sector público luego de los resultados del partido de la fase clasificatoria que nos llevó al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en nuestra última participación mundialista, que se dio después de 36 años, no hubo ninguna legislación especial para los partidos que disputó la selección.

Si bien nuestra selección no clasificó al Mundial 2026 y no existe una regulación específica a partir de este evento, ciertamente la gente está involucrada en el mismo, siguiendo los partidos y realizando actividades que tengan como temática principal el mundial. Al incidir en la dinámica diaria de los trabajadores, este evento global puede ser una oportunidad para que los empleadores desarrollen estrategias vinculadas a la productividad, integración, pertenencia y clima laboral.

El mundial, así como cualquier evento que despierte el interés colectivo de las personas, también puede analizarse desde una mirada de salud mental, productividad e integración laboral. Si bien desde el ámbito laboral no existe una regulación específica sobre el mundial o eventos masivos, actualmente, las empresas no solo gestionan jornadas, horarios y obligaciones, sino también clima laboral, bienestar, sentido de pertenencia y relaciones entre trabajadores.

En esa línea, la Resolución Ministerial N° 546-2026/Minsa aprobó el Documento Técnico denominado “Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo”, el cual busca promover entornos laborales saludables. Esta norma brinda un parámetro de nuevas tendencias de bienestar, salud mental, buen trato, integración y conciliación entre la vida laboral y personal.

Ahora bien, conforme el mundial se acerca a su fase definitoria –restando por disputarse los cuartos de final, las semifinales, la definición por el tercer puesto y la final–, es previsible que aumente el interés de los trabajadores por seguir los encuentros. En tal sentido, conviene evaluar las medidas y alternativas que pueden implementar los empleadores para gestionar adecuadamente la pasión mundialista, procurando compatibilizarlo con la continuidad y normal desarrollo de las actividades laborales.

En principio, es importante que el empleador defina previamente qué actividades estarán permitidas, en qué horarios, en qué espacios y en qué condiciones. Por ejemplo, podría existir el caso de trabajadores que soliciten días libres o vacaciones, pero que, por las necesidades operativas de la empresa no se pueden otorgar. Por otro lado, existe la posibilidad de que trabajadores más apasionados, falten injustificadamente o cuenten con alguna documentación médica para ello. Así, los empleadores deben estar preparados para cualquier eventualidad y en caso de corresponder aplicar la sanción necesaria. En esa línea, se recomienda verificar que los trabajadores tengan conocimiento de las políticas y procedimientos internos.

A efectos de promover la integración laboral, se pueden evaluar las siguientes opciones: en caso los partidos coincidan con el horario de almuerzo o cerca de este, podrían proyectarse en el comedor de la empresa o en algún espacio acondicionado para ello, así también pueden organizarse eventos al término del horario laboral, pudiendo los trabajadores llevar los colores o camisetas de la selección a la que apoyan, entre otras actividades. Conocemos de empresas que organizan el cambio de figuritas del álbum del mundial o las denominadas pollas (pronósticos recreativos) como eventos institucionales. La finalidad no es imponer una cultura mundialista, sino aprovechar el evento como un espacio de integración para quienes deseen participar.

El mundial, así como otros eventos masivos, puede ser visto como un fenómeno cultural que los empleadores pueden aprovechar y gestionar de forma ordenada. La idea no es permitir cualquier conducta, sino entender que estos eventos pueden tener impacto en la forma en que los trabajadores interactúan, se integran y se vinculan con la organización.