Aunque Perú es uno de los principales productores de cobre del mundo, actualmente concentra la mayor cantidad de proyectos cupríferos sin desarrollar, advirtió Roque Benavides, presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura.

Según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 21 proyectos de cobre sin fecha de inicio o de puesta en marcha. Por ejemplo, se destacan La Granja (US$ 2,400 millones), Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones), Río Blanco (US$ 2,792 millones), El Galeno (US$ 3,500 millones), entre otros.

“El potencial minero del Perú es extraordinario. El país que tiene más proyectos mineros de cobre sin desarrollar en el mundo [...] Tenemos más proyectos que Chile, que el Congo, que cualquier país del mundo ”, comentó durante su presentación en la Convención Nacional BNI Perú.

Benavides recordó que la falta de avance en proyectos mineros no es algo nuevo. La minería peruana, indicó, ha atravesado largos periodos de paralización de proyectos debido a decisiones políticas y falta de apertura económica.

Por ejemplo, recordó que, entre el desarrollo de Cuajone, en 1969, y Yanacocha, en 1993, pasaron 24 años sin que se ejecutara un nuevo proyecto minero de gran escala.

Por ello, el representante de la minera Buenaventura resaltó que el país no debería desaprovechar la oportunidad que genera la fuerte alza de precios de los metales y las proyecciones de un déficit mundial de cobre de 35% para el año 2035.

El precio internacional promedio del cobre era de US$ 4.15 por libra en 2024. Al año siguiente, 2025, subió a US$ 4.51 por libra en 2025 y en lo que va del 2026 (al 6 de mayo), ya se ubica en US$ 5.83 por libra.

Se espera que para el año 2035 hay un déficit de cobre de 35% (Foto: Andina)

Para el empresario esta situación otorga al Perú “la obligación de poner en valor [los proyectos mineros]” para consolidarse entre los principales productores de cobre a nivel global e impulsar la competitividad.

“La región más competitiva del Perú no es Lima, es Moquegua porque tiene a Quellaveco, Cuajone, San Gabriel. Tantos antimineros dicen que la minería no contribuye al desarrollo, no da valor agregado, pero qué más valor agregado puede ser que la competitividad de tener buenas carreteras, buena educación, y tener oportunidades como la gente de Moquegua”, dijo.

Aunque seguramente no es solo el impacto de la minería, lo cierto es que este sector -y la inversión de los recursos que provienen de esta actividad- ha impulsado en parte a que Moquegua tenga un nivel de pobreza de solo 7.8%. Esto es relevante si se toma en cuenta que la pobreza a nivel nacional es 25.7%.

El presidente de Buenaventura sostuvo que el desarrollo minero debe ir de la mano con una mejora en infraestructura. En ese sentido, cuestionó que el Perú no haya construido nuevos ferrocarriles desde la década de 1870 y propuso conectar el puerto de Chancay con el Callao mediante una línea férrea.

Además, consideró necesario también un impulso en los proyectos de conexión con la sierra para reducir las brechas sociales y económicas que, añadió, terminan reflejándose en los procesos electorales.