Los trabajadores de empresas que lograron ganancias netas el año pasado, podrían verse beneficiados el próximo mes con el reparto de utilidades, un beneficio laboral que permite a los trabajadores recibir una parte de estas ganancias.

Cabe precisar que la utilidad distribuible se calcula antes del impuesto a la renta, no “luego de descontar impuestos”.

Sin embargo, no todas las empresas pagan utilidades, reservándose solo a las que generan renta de tercera categoría, tienen más de 20 trabajadores en planilla y han obtenido ganancias.

¿Quiénes las reciben?

Para tener derecho a recibir utilidades, el trabajador debe haber laborado un mínimo de 30 días en la empresa durante el año correspondiente.

Si la persona se retiró o fue despedida, esta conserva el derecho a cobrar la parte proporcional de utilidades por el tiempo que trabajó de manera efectiva, siempre que alcance ese mínimo requisito de haber laborado 30 días.

Con ello, es preciso mencionar que no es necesario haber trabajado todo el año, ya que este recibe utilidades en proporción a su tiempo de servicio.

“(El pago de las utilidades) sucede en los meses de marzo, abril, este, esta, este beneficio. No es que he trabajado mensualmente todo el año. De repente trabajé 3 meses, 2 meses, 6 meses, después de ese tiempo, igualmente recibe esta compensación”, mencionó Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School.

El monto que recibe cada trabajador varía. Se calcula usando factores como tiempo trabajado durante el año, sueldo y otros componentes, por lo que cada persona recibe un importe distinto.

Opciones para rentabilizar

Las utilidades, como tal, son un dinero extra y deben tratarse como tal, evitando gastarlas impulsivamente en compras que no generarán ningún retorno económico futuro.

Al recibir este ingreso adicional, lo ideal es que se utilice para crear o fortalecer nuevas fuentes de beneficio económico dentro del presupuesto personal de ingresos y gastos.

“No se debe tener gastos impulsivos o creer que puedo utilizarlo inmediatamente para cosas que no me van a dar un rédito. Si nace de lo adicional, debo buscar conseguir algo adicional que genere algún beneficio económico dentro de lo que yo estoy manejando de mis ingresos y gastos”, indicó Rossana Gallesio, especialista en temas financieros.

El primer paso para rentabilizar las utilidades es revisar si se tienen deudas pendientes. Las deudas generan un “hueco” en la caja mensual ya que ayudaron en un primer momento, pero pueden complicar el flujo de dinero si solo se pagan intereses y no capital.

Por ello, las utilidades servirían para prepagar deudas, comenzando por las que más “ahogan”, especialmente las de tarjeta de crédito, que son las más comunes y con tasas de interés más altas. Luego de estas, se encontrarían los préstamos personales u otros créditos donde sea posible adelantar pagos.

“La mejor manera de rentabilizar un dinero extra es el prepago de deudas, porque te va a desahogar en tu flujo de caja inmediato”, añadió Gallesio.

Por otro lado, si la persona no tiene deudas o las tiene bajo control, el siguiente paso sugerido es retomar emprendimientos simples que se hayan dejado pendientes, por ejemplo, ligados a la coyuntura de marzo y el inicio de clases (colegios y universidades), que pueden generar caja inmediata.

Asimismo, también se puede considerar el uso de las utilidades para arreglar, renovar o restaurar habitaciones de la vivienda o de una propiedad pequeña con el objetivo de alquilarla.

En estos casos, no necesariamente se requiere una gran inversión, por lo que estos arreglos pueden transformar un espacio subutilizado en una fuente de ingresos constantes.

Otra opción es colocar el dinero en depósitos a plazo o cuentas de ahorro que generen intereses, sobre todo si se piensa usar el dinero a mitad de año o en algún momento del mismo período.

Se puede optar por plazos de 60, 120 o 180 días, aprovechando los diversos productos que ofrecen bancos y entidades financieras reguladas. Cabe precisar que, si se elige esta manera de rentabilidad, se debe escoger realizarlo solo en instituciones reguladas.

“Hay un tema con cooperativas y con algunas financieras, sobre todo para la ciudadanía en regiones de provincia, hay que tener mucho cuidado de que no están reguladas y después tu dinero se queda en el aire. (…) Pensemos en un depósito a plazo que me pueda ofrecer una opción segura”, acotó Gallesio.

Cuando el monto de utilidades es más alto (por ejemplo, si se trabaja en una minera, pesquera o gran empresa de retail y se recibe dos o tres sueldos), se recomienda considerar como opción los fondos mutuos.

Estos, actualmente, son accesibles y permiten invertir en instrumentos financieros que ofrecen rentabilidades a mediano y largo plazo. Por ello, si se opta por esta alternativa se puede ganar más que en un depósito a plazo, pero también existe la posibilidad de no ganar, porque dependerá del desempeño de las inversiones.

Advertencias sobre criptomonedas

Una de las opciones para inversión, sobre todo por la ciudadanía más joven, es el bitcoin y plataformas digitales de inversión que prometen ganancias rápidas.

Algunas ofrecen realizar operaciones de muy corto plazo (15, 20 o 30 días) pueden dar ganancias pequeñas, pero que se debe controlar la excesiva confianza y la “necesidad” de reinvertir cada vez más, porque podría ser perjudicial.

“No te emociones. Y he visto gente que ha invertido en bitcoin y ha terminado perdiendo hasta sus casas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso”, remarcó Gallesio..

Impacto del contexto político

La inestabilidad política y la incertidumbre, en un escenario actual como tenemos en Perú respecto a un cambio de gobierno, suele reflejarse en variables como un tipo de cambio más alto y una bolsa de valores en negativo.

Ante un clima de incertidumbre, muchos inversionistas prefieren vender sus portafolios, lo que puede acentuar caídas en los precios de los activos.

Sin embargo, para otros perfiles, estas caídas representan una oportunidad para invertir a mediano o largo plazo, estimando que, cuando el panorama se estabilice, los precios se recuperen y se capture toda la subida posterior a ello.

“En un año especulativo, si uno quiere invertir en fondos mutuos o instrumentos de renta fija, como por ejemplo, fondos de factoring o fondos de real estate, bienes raíces, el horizonte no puede ser 6 o 9 meses, si no debería ser uno largo plazo, mínimo un 1 o 2 años”, puntualizó Jimmy Astocóndor.