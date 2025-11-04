En el Congreso de la República se debatirá una iniciativa legislativa que busca elevar el reparto de utilidades para los trabajadores del sector hidrocarburos, actualmente en 5%.

En la Comisión de Trabajo del Congreso se agendó el debate y votación de un predictamen que eleva de 5% a 8% el nivel de reparto de utilidades en el sector hidrocarburos (petróleo, gas, etc.) . La sesión de la comisión, donde está agendado este tema, se realizará este martes 4 de noviembre, desde las 2pm.

La propuesta legislativa establece que la implementación de este cambio será gradual. Así, para el 2026, el porcentaje de la distribución subiría a 6%; el 2027 se elevaría a 7% y finalmente el 2028 llegaría al 8%.

En la exposición de motivos del predictamen se indica que la medida busca homologar al sector hidrocarburos con el nivel de reparto de utilidades del sector minero, que ya es de 8%.

“Vistas las cualidades de cada sector (minero e hidrocarburos) tenemos que sí hay una vinculación en que ambas son sectores extractivos de recursos naturales no renovables que forman parte integral del sector energético. Se conectan a través de la extracción, procesamiento y comercialización de sus productos, y ambos dependen de la energía (que puede provenir de ellos mismos) para operar”, señala el predictamen.

Asimismo, recuerda que debido a este motivo, ya algunas sentencias judiciales -como una emitida el 2021- han dado la razón a la demanda de trabajadores y establecido que el reparto de utilidades en el sector de hidrocarburos debe ser de 8%. Pero se requiere de un cambio legislativo para que haya unanimidad sobre esta obligación.

El dato. En marzo del 2025, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que eleva de 5% a 10% el porcentaje de reparto de utilidades en el sector eléctrico. Luego algunos congresistas presentaron una reconsideración de la votación, la cual aún está pendiente por verse en una nueva sesión del pleno.

