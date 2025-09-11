Renta4 SAB presentó su análisis sobre el desempeño de las principales compañías mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), destacando el aporte del sector al crecimiento del mercado bursátil peruano en el primer semestre y las oportunidades que abre de cara al cierre del año.

Durante el 1S25, el índice selectivo avanzó 12.6% en soles y 19.7% en dólares, con el sector minero como uno de los motores principales.

Empresas como Minsur, Buenaventura y Southern Copper reportaron sólidos resultados operativos gracias a los términos de intercambio favorables y la optimización de costos, lo que permitió sostener márgenes atractivos, indicó Renta4 SAB.

“Las compañías mineras peruanas han mostrado una capacidad destacable de resiliencia, logrando capitalizar los altos precios de los metales y, al mismo tiempo, optimizar su estructura de costos. Esto refuerza el atractivo de Perú como mercado minero clave en la región”, señaló David Lizama, Head of Fixed Income Analysis en Renta4 SAB.

Volcan reportó en el IIT25 una utilidad neta de US$ 38 millones (acumulado al IS25 de US$ 73 millones, frente a la pérdida de US$ 9 millones en el IS24) y ha mantenido un margen EBITDA superior al 35%. Su deuda neta se redujo a US$ 582 millones (US$ 741 millones en IIT24).

Compañía de Minas Buenaventura obtuvo una utilidad neta de US$ 98 millones (acumulado al IS25 de US$ 245 millones, 74% respecto al IS24), con un margen EBITDA superior al 40% y una deuda neta de US$ 272 millones (US$ 520 millones en IIT24).

Minsur registró una utilidad neta de US$ 151 millones (acumulado al IS25 de US$ 180 millones, 9% respecto al IS24), con un margen EBITDA cercano al 60% y una deuda neta mínima de US$ 63 millones (US$ 353 millones en IIT24).

Tres datos clave sobre las empresas mineras

• Utilidades en expansión: las principales mineras listadas en la BVL reportaron crecimientos de doble dígito en el primer semestre, con márgenes EBITDA en torno al 40%.

• Minsur y Buenaventura destacaron con mejoras operativas que fortalecen sus balances y proyecciones de dividendos.

• Southern Copper consolidó liderazgo con mayores volúmenes de producción y una gestión eficiente de costos en medio de la volatilidad global.

Perspectiva sobre las empresas mineras

El informe subraya que, pese a la volatilidad internacional en los precios de los metales y la incertidumbre política interna, el sector minero peruano continuará siendo un pilar clave de la economía y del mercado de capitales local.

Las valorizaciones siguen siendo atractivas, con espacio para una recuperación adicional en los próximos trimestres.