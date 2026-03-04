La concesión Agustina, de alrededor de 1,000 ha, se ubica al norte del proyecto Tayacoto (Foto referencial: difusión).

Redacción Gestión
La minera canadiense amplía su presencia en Perú con la incorporación de la concesión Agustina, vinculada con su , ubicado en la región Áncash.

La compañía informó que sumó la concesión Agustina, de aproximadamente 1,000 hectáreas, situada inmediatamente al norte del proyecto Tayacoto, del cual posee el 100% de participación. La concesión fue obtenida mediante solicitud directa ante el , entidad estatal encargada del otorgamiento de concesiones mineras en el país.

De esa manera, la incorporación busca consolidar el control de sobre la extensión norte del corredor estructural donde se ubican las mineralizaciones del proyecto. En particular, , asociados tanto a vetas polimetálicas como a objetivos de tipo pórfido que la compañía evalúa en la zona.

Daura Gold tras nuevos objetivos de exploración

El CEO de Daura Gold, Mark Sumner, señaló que la incorporación de la concesión Agustina representa un paso relevante para fortalecer la posición del grupo en la zona minera donde se desarrolla Tayacoto. De acuerdo con el ejecutivo, ampliar el control sobre el área permitiría evaluar la continuidad del sistema mineralizado identificado en la zona y generar nuevos objetivos de exploración.

Áncash es una de las regiones mineras más relevantes del Perú y alberga operaciones como Antamina. (Foto referecial: Andina).


La concesión se ubica dentro de una zona geológica conocida como el Centro Volcánico Pucajirca, donde se han identificado diversos prospectos de tipo pórfido alojados en el Grupo Volcánico Calipuy. En el entorno, también se desarrollan otros proyectos mineros.

Resultados preliminares de muestreo superficial realizados previamente en el proyecto Tayacoto han reportado valores elevados de mineralización, incluyendo hasta 6.1 gramos de oro por tonelada y 1,153 gramos de plata por tonelada, además de la presencia de cobre y plomo. Estos datos corresponden a trabajos de reconocimiento y aún no constituyen un recurso mineral definido.

Actualmente, Daura Gold desarrolla un programa de identificación de objetivos de exploración mediante sensores remotos, que integra análisis de alteración hidrotermal derivados de imágenes satelitales, resultados de muestreo de superficie y estudios estructurales detallados.

