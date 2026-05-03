Los talentos priorizan procesos digitales por rapidez y alcance, pero las empresas aún combinan etapas presenciales en la decisión final. Foto: Composición Gestión - Gemini.
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Giancarlos Torres
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La digitalización del mercado laboral no solo ha transformado la forma en que los talentos buscan empleo, sino también sus expectativas sobre cómo deberían desarrollarse los procesos de selección. Sin embargo, entre lo que prefieren los candidatos y lo que aplican las empresas aún existen matices.

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