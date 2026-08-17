Dólar en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El dólar en Perú comenzó arrancó semana con un descenso, mientras la atención de los inversionistas está puesta en la evolución internacional del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.09% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

Dólar. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
Dólar. (Foto: Joel Alonzo | GEC)

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.303 y se vende a S/ 3.382, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el mercado cambiario peruano, la atención de los inversionistas está puesta en la evolución internacional del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el mercado peruano inicia la semana con los inversionistas atentos principalmente al desempeño de las acciones mineras y financieras, además del comportamiento de los precios internacionales de los metales.

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