Una selección de lingotes de oro de un kilogramo en la tienda de lingotes Conclude Zrt, ubicada en Budapest, Hungría, el lunes 22 de enero de 2026. Fotógrafo: Akos Stiller/Bloomberg
Agencia EFE

El , considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, ha vuelto este miércoles a las pérdidas que registró los pasados viernes y lunes, después de recuperar a primeras horas del día el nivel los US$ 5,000 la onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 20.30 horas GMT el metal amarillo retrocedía el 0.50% y se cambia a US$ 4,921.80.

A las 08.01 GMT llegó a alcanzar los US$ 5,091.6 la onza.

El cerró el martes con un rebote del casi el 6%, después de depreciarse el lunes casi el 5% y el pasado viernes el 8.95%, en su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

Con la revalorización de las dos últimas jornadas, el oro intenta acercarse a los máximos históricos que alcanzó el pasado 29 de enero en US$ 5,595.47.

Por su parte, el avanzaba a esa hora el 1.63%, hasta los US$ 86.54. En esta jornada llegó a subir hasta los US$ 92.20.

En la víspera también rebotó más del 7%, tras caer el lunes cerca de un 5% y el pasado viernes un 26.36%, un desplome inédito desde que hay registros oficiales en 1976.

Pese a las alzas de las dos últimas jornadas, la plata está aún lejos del récord del pasado 29 de enero, cuando tocó los US$ 121.65.

Ambos metales se desplomaron el pasado viernes tras conocerse que Kevin Warsh será el candidato a presidir la Reserva Federal (Fed) estadounidense en sustitución de Jerome Powell.

El analista de XTB Manuel Pinto considera que la volatilidad actual del oro responde más a factores técnicos y de posicionamiento que a un deterioro real de los fundamentales que han impulsado su fuerte revalorización en los últimos meses.

El aumento sostenido de la deuda pública, los déficits fiscales estructurales y la persistencia de riesgos geopolíticos refuerzan el papel del oro como activo de cobertura estratégica, más allá de movimientos especulativos de corto plazo”, añade.

El analista de XTB Javier Cabrera señala que “es posible que el mercado no tome posiciones agresivas hasta que haya alguna declaración más de Warsh”.

