Michael Burry, quien ganó notoriedad por apostar contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos antes de la crisis financiera de 2008, advirtió que el desplome del bitcoin podría profundizarse en una “espiral de muerte” autosostenida, causando daños duraderos a las empresas que durante el último año acumularon la criptomoneda.

En una publicación en Substack el lunes, Burry sostuvo que la criptomoneda original, que ha caído 40% desde su máximo de octubre, quedó expuesta como un activo puramente especulativo y no ha logrado consolidarse como cobertura frente a la depreciación monetaria, a diferencia de los metales preciosos. Nuevas pérdidas, afirmó, podrían tensionar rápidamente los balances de los principales tenedores, forzar ventas en todo el ecosistema cripto y desencadenar una destrucción generalizada de valor.

“Escenarios alarmantes ahora están al alcance”, escribió Burry. Si el bitcoin cayera otro 10%, Strategy Inc., la mayor tesorería corporativa de criptomonedas del mundo, estaría con pérdidas de miles de millones de dólares y “encontraría prácticamente cerrados los mercados de capitales”. Descensos adicionales, agregó, empujarían a los mineros de bitcoin hacia la quiebra.

El bitcoin cayó por debajo de los US$ 73,000 el martes, su nivel más bajo desde que el presidente Donald Trump retomó la Casa Blanca hace poco más de un año. Los analistas ofrecieron diversas explicaciones para la caída, desde menores flujos de entrada y un deterioro de la liquidez hasta una pérdida más amplia de atractivo macroeconómico. Varios operadores nativos del mundo cripto también se están enfriando con la economía de los tokens y se están volcando a las apuestas por eventos, a medida que despegan los mercados de predicción.

El bitcoin no ha reaccionado a impulsores habituales como la debilidad del dólar o los riesgos geopolíticos, a diferencia del oro y la plata, que subieron a máximos históricos a medida que las tensiones globales alimentaron temores sobre la depreciación del dólar.

“No hay una razón de uso orgánico que explique que el bitcoin desacelere o detenga su caída”, escribió Burry.

El retroceso del Nasdaq desde sus máximos se profundiza

La adopción del token por parte de tesorerías corporativas y los nuevos fondos cotizados en bolsa de criptomonedas no es suficiente para sostener su precio indefinidamente ni para evitar consecuencias devastadoras si sufre una caída pronunciada, señaló. Casi 200 empresas que cotizan en bolsa tienen bitcoin en sus balances, destacó.

Si bien eso ayudó a ampliar la demanda, “no hay nada permanente en los activos de tesorería”, escribió.

Los activos de tesorería deben valuarse a precios de mercado e incorporarse a los informes financieros. Si el precio del bitcoin sigue cayendo, los responsables de gestión de riesgos comenzarán a recomendar a las empresas que vendan, advirtió Burry.

Agregó que la aparición de los ETF al contado solo intensificó el carácter especulativo del bitcoin y aumentó su correlación con los mercados bursátiles. La correlación del bitcoin con el S&P 500 se acercó recientemente a 0.50, escribió. En teoría, las liquidaciones se acelerarán de manera agresiva cuando las posiciones en pérdida comiencen a crecer.

Burry añadió que los ETF de bitcoin registraron algunas de sus mayores salidas en un solo día desde fines de noviembre, con tres de ellas concentradas en los últimos 10 días de enero.

Aun así, aunque Burry advierte sobre posibles efectos negativos, la huella del sector cripto sigue siendo demasiado pequeña como para provocar un contagio amplio. El valor de mercado del bitcoin, por debajo de US$ 1.5 billones, la exposición limitada de los hogares y la adopción corporativa acotada sugieren que cualquier efecto probablemente se mantendrá contenido.

Según algunas mediciones, la burbuja de las tesorerías de activos digitales ya estalló. El apalancamiento minorista se agotó y colapsos previos —desde Terra hasta FTX— no lograron contagiar a los mercados tradicionales. Los alcistas ahora apuntan a la claridad regulatoria y a valuaciones atractivas como combustible para un eventual rebote.

Pero a medida que el bitcoin sigue cayendo por debajo de ciertos niveles clave, Burry considera que puede contaminar a mercados más amplios. Atribuyó parte del reciente desplome del oro y la plata a la caída de la criptomoneda, ya que tesoreros corporativos y especuladores necesitaron reducir riesgos vendiendo posiciones rentables en futuros tokenizados de oro y plata.

Estos futuros tokenizados de metales no están respaldados por metales físicos reales y pueden desbordar la operatoria de los metales físicos, provocando una “espiral de muerte colateral”, sostuvo.

“Parece que hasta US$ 1,000 millones en metales preciosos fueron liquidados hacia el final del mes como resultado de la caída de los precios cripto”, escribió Burry. Si el bitcoin cayera a US$ 50,000, los mineros quebrarían, mientras que “los futuros tokenizados de metales colapsarían en un agujero negro sin compradores”, afirmó.