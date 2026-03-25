El candidato presidencial por el partido Perú Acción, Francisco Diez Canseco, propuso crear el Consejo Nacional de Moral Pública como un organismo de control en la lucha contra la corrupción.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, indicó que esta entidad se encargará de botar a los corruptos inicialmente de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Inpe.

Indicó que esta entidad estará aprobada por el Poder Ejecutivo, pero que los que conformen dicho organismo será por la ciudadanía.

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“Por primera vez en la historia del Perú, el pueblo del Perú participará en la reivindicación de la corrupción directamente”, explicó.

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