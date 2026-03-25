Francisco Diez Canseco| Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec
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Redacción Gestión
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como un organismo de control en la lucha contra la corrupción.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, indicó que esta entidad se encargará de botar a los corruptos inicialmente de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Inpe.

Indicó que

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“Por primera vez en la historia del Perú, el pueblo del Perú participará en la reivindicación de la corrupción directamente”, explicó.

Noticia en desarrollo.

Francisco Diez Canseco, candidato del partido político Perú Acción. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Francisco Diez Canseco, candidato del partido político Perú Acción. (Foto: Captura de YT/El Comercio)

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