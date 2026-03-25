El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, planteó integrar los sistemas de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como restituir la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), durante su participación en la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las Elecciones generales de Perú de 2026, en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Durante su intervención, el candidato sostuvo que la lucha contra la delincuencia requiere fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia, mediante un trabajo articulado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado.

Asimismo, planteó la reestructuración de la Policía Nacional, lo que incluiría retirar a los malos elementos, fortalecer a los buenos efectivos, mejorar la infraestructura policial, incrementar las remuneraciones y reforzar la capacitación y el entrenamiento. En esa línea, propuso duplicar los sueldos de los policías para que su labor esté enfocada exclusivamente en el servicio público.

El candidato también abordó la política penitenciaria, señalando que las cárceles no deben convertirse en escuelas del delito, por lo que planteó separar a los reos primarios de los criminales de alta peligrosidad. Además, propuso fortalecer el Instituto Nacional Penitenciario y otorgarle autonomía económica y financiera para mejorar la administración del sistema penitenciario.

LEA TAMBIÉN: César Acuña anuncia que demandará por difamación a Fernando Olivera

En otro momento de su intervención, Sánchez cuestionó el sistema político y judicial, señalando que existe un “pacto mafioso” que, según afirmó, influye en la justicia y en la política nacional, y planteó la derogación de leyes que, a su juicio, favorecen a la criminalidad.

Más adelante, sostuvo que la seguridad ciudadana requiere una reforma integral del sistema policial, judicial y penitenciario, con mayor inversión, inteligencia operativa y una reestructuración institucional para enfrentar la criminalidad en el país.