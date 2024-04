¿De qué forma ejerce el liderazgo en su equipo?

Soy exigente en el trabajo, pero a su vez, lo que hemos logrado hacer es brindarle protagonismo a cada uno de los colaboradores del restaurante. Para mí es una filosofía muy importante el hecho de que cada persona en su área empiecen a brillar por sí solos y se hagan cada vez más conocidos, como Florencia Rey, que fue elegida como la mejor sommelier de América Latina, que también suceda lo mismo con todos los jefes en general.

¿Cuál es su visión como empresario?

Que mis colaboradores puedan hacer cosas que impliquen que no solamente tu equipo siga trabajando contigo sino que cuando hay talento importante se sepa explotar eso y se brinde la oportunidad que a la larga puedan cumplir sus metas; que en algún momento podamos hacer algo en conjunto y nosotros como empresa apoyarlos pero que también a la larga sean socios nuestros, y que puedan hacer también sus propios negocios en conjunto con nosotros, eso es un poco la visión a futuro.

A nivel personal, ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Soy super familiar, en esos momentos estoy con Mariana, mi novia, que siempre me aconseja. Si bien paro viajando de forma regular, los días que estoy en Lima me gusta estar con mis amigos y compartir momentos cocinando, porque no solo se cocina en los restaurantes sino también en tu casa, y eso disfruto mucho. Adoro mucho estar con mis padres cuando los visito todos los domingos que estoy acá.

¿Y su hobby?

Tengo varios, pero a veces no tengo el tiempo para hacer lo que me gusta, pero claramente cuando puedo voy a pescar. Eso es lo que más hago.

Fuera de la gastronomía, ¿qué otro rubro le interesó?

Si no hubiera sido chef me hubiese gustado ser piloto de avión. Hice algunos cursos con simulador en computadora, pero el avión me gustó desde muy niño. Y, si en algún momento lo hago sería como un hobby.

¿Cuál es la frase que más usa en el día a día?

Ya está ya. En mi casa o en el trabajo si pasa algo o un problema suelo decir esa frase. Yo tomo la vida día a día y si hay algo que no se puede solucionar ‘ya está ya’ y simplemente debemos seguir adelante.

¿Cómo describe la cocina?

Cocinar es un acto de amor y es para compartirlo.

¿Qué consejo le daría a una persona que quiere emprender?

Que lo haga pequeño, que no haga grandes inversiones, que lleve cursos que lo ayuden a administrar su negocio porque finalmente eso es lo que hará que su negocio sea rentable. Además, primero tienes que generar un buen producto que a la gente le guste y lo quiera consumir, y eso es paralelo a un control y conocimiento de la operación y administración de todo la empresa, con un costo operativo bajo, para empezar chico e ir creciendo poco a poco.

