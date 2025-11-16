La Comisión de Ética Parlamentaria evaluará este lunes 17 de noviembre una denuncia contra la congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú, por presuntamente utilizar a un trabajador de su despacho como chofer para ir al gimnasio.

La sesión será convocada por el legislador Elvis Vergara, quien preside este grupo parlamentario, a las 4 de la tarde en la modalidad de semipresencial.

La Comisión de Ética deberá decidir si es que abre expediente por una presunta falta ética contra la legisladora.

Cabe recordar que una serie de videos revelaron que la congresista Ariana Orué utilizó a su coordinador parlamentario como chofer para ir al gimnasio, mientras él la esperaba en las afueras del establecimiento sin realizar su trabajo habitual, reveló el dominical Cuarto Poder.

En dicha sesión, también se evaluará el informe de calificación relacionado con la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez.

La denuncia contra la legisladora se basa en un reportaje emitido donde sus trabajadores realizan actividades ajenas a sus cargos, incluyendo uno que le cortaba las uñas de los pies.

Durante la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuará también la audiencia correspondiente a los expedientes acumulados en contra del congresista Segundo Montalvo Cubas.

Finalmente, se evaluará el rechazo de plano al expediente seguido en contra de las parlamentarias Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes.