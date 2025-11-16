Comisión de Ética Parlamentaria verá este lunes 17 denuncia contra la congresista Ariana Orué. (Foto: Congreso)
Comisión de Ética Parlamentaria verá este lunes 17 denuncia contra la congresista Ariana Orué. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Ética Parlamentaria evaluará este lunes 17 de noviembre una denuncia contra

La sesión será convocada por el legislador Elvis Vergara, quien preside

La Comisión de Ética deberá decidir si es que abre expediente por una presunta falta ética contra la legisladora.

LEA TAMBIÉN: Congresista Orué niega mal uso de asesores y denunció un supuesto reglaje en su contra

Cabe recordar que una serie de videos revelaron que mientras él la esperaba en las afueras del establecimiento sin realizar su trabajo habitual, reveló el dominical Cuarto Poder.

En dicha sesión, también se

realizan actividades ajenas a sus cargos, incluyendo uno que le cortaba las uñas de los pies.

Durante la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuará también la audiencia correspondiente a los expedientes acumulados en contra del congresista Segundo Montalvo Cubas.

Finalmente, se evaluará el rechazo de plano al expediente seguido en contra de las parlamentarias Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes.

La Comisión de Ética deberá decidir si es que abre expediente por una presunta falta ética contra la legisladora. Foto: TV Perú.
La Comisión de Ética deberá decidir si es que abre expediente por una presunta falta ética contra la legisladora. Foto: TV Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Presidente del Congreso: PNP tiene que actuar para reprimir a manifestantes violentos
Realizarán patrullaje aéreo durante protestas, dice Reggiardo
Vocero de Vizcarra sobre postulación al Senado de Pedro Castillo: “Tiene derecho”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.