Tras pasar un examen médico ocupacional, el trabajador puede ser declarado no apto para continuar con sus labores (foto: Getty).
Tras pasar un examen médico ocupacional, el trabajador puede ser declarado no apto para continuar con sus labores (foto: Getty).
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República genera controversia. Los cambios que se proponen respecto a las implicancias de los exámenes médicos ocupacionales elevarían los costos laborales de las empresas, advirtieron analistas.

TE PUEDE INTERESAR

Examen médico: ¿Sus resultados pueden impedir el ingreso a un nuevo empleo?
Exámenes médicos en días libres: ¿puede el empleador programarlos sin consultar?
Jorge Toyama: “No todas las licencias laborales deben ser necesariamente pagadas”
Cinco nuevas licencias laborales en la agenda del Congreso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.