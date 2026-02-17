José Jerí en su hora más decisiva. Este martes el Congreso realizará un pleno extraordinario para debatir las 7 mociones de censura contra el encargado de la presidencia; cuestionado por sus reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang, así como contrataciones presuntamente irregulares en su despacho, entre otros.

Este escenario se da en un contexto electoral, donde el país se encuentra a poco menos de dos meses de elegir al nuevo presidente para los próximos 5 años.

Una censura a Jerí ¿afectaría las Elecciones General de 2026?

Impacto en la escena electoral

Un escenario que se plantea, ante una eventual salida de Jerí, es la afectación al partido Somos Perú, al cual pertenece, sobre todo a los aspirantes congresales.

El candidato presidencial de ese partido, George Forsyth, no figura un crecimiento en las encuestas, una salida de Jerí en medio de escándalos profundizaría el desprestigio de la organización.

“La gente está molesta con toda la clase política. Habrá un desenmarque de Jerí, lo cual será un problema serio para Somos Perú como organización política. Va a llevar mucho descrédito. Eso puede pasar la factura incluso para las elecciones regionales y municipales”, indicó José Tello, presidente de Aklla Perú.

Percepción ciudadana, instituciones y partidos

Una nueva salida presidencial evidenciaría el cansancio ciudadano, no tanto por estar en contra de la salida de Jerí de Palacio de Gobierno, sino por la sensación del constante cambio de mandatarios.

“Eso tiene efectos hacia adentro, tanto en la confianza de la ciudadanía en las instituciones, como hacia afuera, en la confianza de otros países en Perú”, indicó Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico.

La censura, además, podría redefinir quién es visto como “culpable” de la crisis política que sigue aquejando al país, dependiendo de cómo se dé el proceso y la votación en el Congreso.

Sin embargo, para los partidos políticos que se encuentran participando en el proceso, sería un reto mostrar reflejos políticos, por lo que se tendrían que ajustar discursos y sintonizar con lo que demanda la ciudadanía.

Aquellos que respondan bien, podrían ganar simpatía en un contexto donde varios candidatos aún necesitan construir conexión con el electorado.

“Otro efecto es mucha gente vote contra quien ya está en el poder. (…) Eso también podría afectar la elección porque la gente votaría probablemente por alguien que se perciba como lo contrario a eso”, añade Albán.

Por otro lado, José Tello precisó que, ante este posible evento, se reconfiguraría el mensaje político.

Si Jerí es vaciado, los aspirantes van a ajustar su discurso para distanciarse de su figura y criticar la mala gestión de la investidura presidencial.

Esta dinámica reforzará un tono de campaña basado en el rechazo a la clase política, aprovechando la indignación ciudadana acumulada.

Un nuevo cambio de gobierno reconfiguraría el panorama electoral, agudizaría el hartazgo ciudadano y forzaría a los candidatos a reescribir sus discursos, entre muchas otras aristas. FOTO: GEC

Efectos legales y límites ante un posible sucesor de Jerí

Desde el punto de vista legal, no habría ningún impacto en la organización ni en el desarrollo del proceso electoral ni en los plazos, dado que el Poder Ejecutivo no es la entidad encargada de organizar las elecciones.

Manuel Villalobos Campana, director de Dato Electoral Perú, explicó que esa responsabilidad recae en organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que organiza las elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que inscribe listas y administra justicia electoral, los cuales no dependen del presidente de la República.

Sin embargo, cabe precisar que, quien asuma la presidencia, sí tiene obligaciones específicas como garantizar la seguridad del proceso a través de las Fuerzas Armadas y la Policía, y asegurar el presupuesto electoral.

Sobre el perfil de quien podría reemplazar a Jerí, teniendo en cuenta que muchos congresistas actuales se encuentran participando en el proceso electoral buscando la reelección, la normativa actual es clara.

La persona que asuma la presidencia en reemplazo de Jerí no puede ser candidata en las elecciones en curso. La ley electoral precisa que, quien ejerza la Presidencia debe dedicarse de manera exclusiva a esa función y está impedido de postular para las elecciones 2026.

La fecha límite para renunciar a una candidatura fue el 11 de febrero, 60 días antes de la elección. Una vez vencido ese plazo, no es posible retirarse para quedar habilitado a asumir la presidencia.

José Tello explicó que, en consecuencia, cualquier congresista que hoy sea candidato, por ejemplo, a la reelección o al Senado, no puede ser elegido como sucesor de Jerí, y el Parlamento tampoco puede hacer una excepción.

Sin embargo, para Villalobos Campana, si una persona en esa situación asume la Presidencia, tendría que hacerlo manteniendo su condición de candidato, debido a que no hay forma legal de renunciar a la candidatura después de la fecha límite.

“La Mesa Directiva tiene que ser entre personas que no estén candidateando en este nuevo proceso electoral para evitar conflicto de intereses. Pero, legalmente podría asumir la presidencia un candidato”, puntualizó.