Jerí promete enfrentar la delincuencia “hasta el último día” que se encuentre en Palacio. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
y garantizar la imparcialidad en las Elecciones Generales de 2026.

El presidente sostuvo que, si los delincuentes quieren que deje de actuar como mandatario, serán “otros espacios” los que definan su continuidad.

LEA TAMBIÉN: Premier Álvarez sobre posible salida de Jerí: Existe el riesgo, son avatares de la política

“Lo único que sí es cierto acá es que hasta el último día en que yo esté acá en Palacio de Gobierno voy a seguir con lo que me comprometí aquella vez y con lo que la ciudadanía me exige en la calle: seguridad e imparcialidad en las elecciones. (...) Y así como en su momento se derrotó al terrorismo hoy tenemos que seguir y vamos a derrotar la delincuencia”, indicó durante una reunión con el gremio denominado ‘Federación Nacional de Defensores de la Patria’.

El mandatario añadió que, aunque los delincuentes conspiren y planifiquen “todo lo que quieran”, esas reacciones

LEA TAMBIÉN: Muñante dice que Cueto deberá decidir si deja su candidatura al Senado, ante posible reemplazo de Jerí

En otro momento, expresó su expectativa de que la persona que lo suceda en la Presidencia continúe con la política ofensiva contra las organizaciones delictivas.

“Yo espero que en la fecha que podamos todos elegir a nuestro sucesor en palacio de gobierno la persona que esté a cargo del país continúe con la labor de recobrar la tranquilidad en nuestro país y no claudique ante las bandas que están en los penales haciendo todavía de las suyas”, mencionó.

El presidente mencionó que, aunque los delincuentes conspiren y planifiquen “todo lo que quieran”, esas reacciones le confirman que su gestión se encuentra “en el camino correcto”. Foto: Gob.pe

