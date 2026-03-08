En el proceso de elecciones generales 2026, 15 candidatos presidenciales registran 16 expedientes abiertos por presuntas omisiones o inconsistencias en su declaración jurada de hoja de vida, lo que podría derivar en multas de hasta 55,000 soles, equivalente a 10 UIT.

¿Qué sanciona la ley electoral?

Si un candidato oculta una sentencia penal firme por delito doloso, la sanción es la exclusión inmediata del proceso electoral. En cambio, cuando se detecta falsedad de información patrimonial o empresarial, el candidato no es retirado de la contienda, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica tres medidas:

- Multa económica de S/ 5,500 hasta S/ 55,000 (1 a 10 UIT)

- Corrección de la información en la hoja de vida

- Remisión del caso al Ministerio Público por presunta falsa declaración.

Proceso sancionador por falsedad de información

Informe de fiscalización: un fiscalizador detecta la posible irregularidad. Inicio del procedimiento: el JEE abre formalmente el expediente. Descargos: el candidato tiene 1 día calendario para defenderse. Determinación de infracción: en un máximo de 3 días, el Jurado decide archivar o sancionar. Apelación: si hay multa, el partido puede recurrir al Pleno del JNE en 3 días, detalló Agencia Andina.





Candidatos con expedientes abiertos:

1. Renovación Popular

- Candidato: Rafael López Aliaga.

- Problema: No declaró ser socio fundador con 1 acción en Perú Desarrollos Inmobiliarios S.A. - Pedein S.A.

- Estado del proceso: Informe de fiscalización.

2. Partido Patriótico del Perú

- Candidato: Herbert Caller Gutiérrez.

- Problema: No declaró ser socio fundador y tener acciones en 4 empresas que figuran en estado activo.

- Estado del proceso: Informe de fiscalización.

3. Primero la Gente

- Candidato: María Soledad Pérez Tello.

- Problema: No declaró una sentencia laboral firme en su contra que le ordena pagar una deuda de S/ 746.23 a una AFP (Profuturo).

- Estado del proceso: Inicio del procedimiento sancionador.

En el proceso de elecciones generales 2026, 15 candidatos presidenciales registran 16 expedientes abiertos por presuntas omisiones o inconsistencias en su declaración jurada. Foto: GEC.

4. Partido País para Todos

- Candidato: Carlos Álvarez Loayza.

- Problema: Declaró como suyo un vehículo valorizado en S/ 102,000, pero el registro indica que pertenece a la empresa Alda Producciones & Eventos S.A.C., donde figura como socio y que no fue consignada.

- Estado del proceso: Inicio del procedimiento sancionador.

5. Partido Político PRIN

- Candidato: Walter Chirinos Purizaga.

- Problema: No declaró ser socio fundador con 4,000 acciones en la empresa ARM ALL SERVICE S.A.C.

- Estado del proceso: Inicio del procedimiento sancionador.

6. Partido Patriótico del Perú

- Candidato: Herbert Caller Gutiérrez.

- Problema: No declaró una sentencia civil firme en su contra que le ordena pagar una deuda de S/ 84,000.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

7. Ahora Nación

- Candidato: Alfonso López Chau.

- Problema: No declaró participación como socio fundador con 100 acciones en Centro Médico Gestión & Salud S.A.C.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

8. Fe en el Perú

- Candidato: Álvaro Paz de la Barra.

- Problema: No declaró ser socio fundador y tener miles de acciones en otras 7 empresas registradas como activas.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

9. Partido Aprista Peruano

- Candidato: Enrique Valderrama.

- Problema: No declaró ser socio fundador con 1,000 acciones en la empresa CECASI S.A.C.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

10. Partido del Buen Gobierno

- Candidato: Jorge Nieto Montesinos.

- Problema: No declaró ser socio y poseer 2,700 acciones en el Instituto Internacional para la Cultura Democrática S.A.C.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

11. Partido Demócrata Unido Perú

- Candidato: Charlie Carrasco Salazar.

- Problema: No declaró ser socio fundador con 5,000 acciones en la empresa Grupo CJR S.A.C.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

12. Partido Democrático Federal

- Candidato: Armando Masse Fernández.

- Problema: Declaró tener acciones en la empresa DISVENSA, pero los registros públicos indican que no figura como accionista, sino como gerente de dicha empresa desde el 2011.

- Estado del proceso: Descargos presentados

13. Partido Político Perú Primero

- Candidato: Mario Vizcarra Cornejo.

- Problema: Declaró tener acciones en la empresa VIZCARRA S.A.C., cuando el nombre oficial y correcto registrado es C Y M VIZCARRA S.A.C.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

14. Perú Moderno

- Candidato: Carlos Jaico Carranza.

- Problema: No declaró ser socio y tener participaciones en 3 empresas de consultoría jurídica y abogados que figuran activas a su nombre.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

15. Salvemos al Perú

- Candidato: Antonio Ortiz Villano.

- Problema: No declaró 3,000 acciones propias en Advanced Development Company S.A.C. y 12,000 acciones de su esposa en CIA Importadora de Rodamientos D&G S.A.C.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

16. Un Camino Diferente

- Candidato: Rosario del Pilar Fernández Bazán.

- Problema: No declaró en el sistema digital una sentencia civil en su contra que le ordena pagar una deuda de S/ 268,000.

- Estado del proceso: Descargos presentados.

Caso archivado

El organismo archivó el expediente de la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, relacionado con la omisión de empresas en su declaración tras verificarse la corrección voluntaria de la información, por lo que se dispuso únicamente una anotación marginal en su hoja de vida.

Cabe resaltar que estos procesos no afectan la permanencia de los candidatos en la contienda, pero buscan garantizar que la información patrimonial y judicial publicada en las hojas de vida sea completa y transparente para los ciudadanos.