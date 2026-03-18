El martes 17 de marzo se realizó el Foro de Candidatos a la Presidencia, organizado por la Unión de Gremios Empresariales Unidos por el Perú en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, y transmitido por Gestión y los medios del Grupo El Comercio.

Durante la tercera ronda participaron los candidatos Antonio Ortiz, Carlos Jaico, José Luna Gálvez, Marisol Pérez Tello, Paul Jaimes y Raúl Diez Canseco, quienes presentaron sus principales planteamientos en materia económica, social y de lucha contra la corrupción.

Antonio Ortiz - Salvemos al Perú

El candidato Antonio Ortiz centró su exposición en la necesidad de impulsar la industrialización del país y fortalecer la lucha contra la corrupción. Durante su intervención sostuvo que el Perú cuenta con ventajas naturales que aún no han sido aprovechadas para desarrollar una base productiva más sólida. “Este país necesita industrializar. Somos un país tan rico, con 28 microclimas que ningún país del mundo tiene”, afirmó.

En ese contexto, planteó promover alianzas entre pequeños agricultores y grandes empresas exportadoras para mejorar la productividad del sector agrícola. “Si apoyamos a los pequeños agricultores que tienen una o dos hectáreas, nunca van a crecer, a menos que hagamos una alianza estratégica con las grandes exportadoras”, señaló.

Asimismo, indicó que el país debe prepararse para aprovechar las oportunidades logísticas que generará el puerto de Chancay, lo que —según dijo— requerirá reformas en la gestión pública. “Aprovechemos esta oportunidad del hub de Chancay, pero para eso necesitamos un gobierno ejecutivo flexible”, sostuvo.

En materia anticorrupción, el candidato planteó sanciones severas para funcionarios involucrados en delitos contra el Estado. “La pena de muerte desde el presidente de la República hasta el último servidor público que robe al país”, declaró.

Carlos Jaico - Perú Moderno

Por su parte, Carlos Jaico planteó que el desarrollo del país debe basarse en tres ejes estratégicos vinculados a los recursos naturales y la seguridad nacional. “Cuando uno habla de visión de país debe analizar tres elementos en particular: la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la seguridad energética”, afirmó.

Entre sus propuestas destacó un proyecto de gran escala para mejorar la disponibilidad de agua en la costa peruana. Según explicó, su plan contempla un trasvase hídrico desde la vertiente amazónica hacia el Pacífico. “Planteamos el trasvase de aguas del Atlántico al Pacífico a través del río Marañón y el Vilcanota para garantizar al menos 100 metros cúbicos por segundo de agua”, indicó.

Asimismo, señaló que el país debe invertir en infraestructura ferroviaria para integrar regiones y potenciar el comercio interno. En ese sentido, propuso desarrollar un tren trasandino que conecte varias regiones del país. “Un Qhapaq Ñan ferroviario del siglo XXI que vaya desde Puno y Juliaca, pasando por Cusco y Arequipa, hasta Cajamarca y Piura”, explicó.

En el sector salud, advirtió sobre las deficiencias del primer nivel de atención. “El 98% de las postas médicas en el Perú refleja las fallas del sistema. Es ahí donde estamos fallando como país”, sostuvo.

José Luna Gálvez - Podemos Perú

El candidato José Luna Gálvez señaló que la inseguridad ciudadana y la falta de condiciones favorables para la inversión son los principales obstáculos para el crecimiento económico. “Tenemos dos factores que hacen que no crezcamos: la inseguridad ciudadana y un Estado antiempresa”, afirmó.

Durante su intervención destacó el impacto de la delincuencia en la actividad empresarial, particularmente en las pequeñas empresas. “La extorsión y la delincuencia han arrasado con miles de pequeños empresarios y han generado sobrecostos de seguridad”, señaló.

En ese contexto, planteó aumentar el presupuesto para enfrentar el crimen organizado. “Necesitamos un shock de inversión en seguridad ciudadana de S/ 5,000 millones de manera inmediata”, indicó.

Asimismo, propuso reforzar la inteligencia policial mediante agentes infiltrados para combatir redes criminales. “En seis meses podríamos tener 20,000 policías de investigación infiltrados como taxistas, mototaxistas o cobradores para detectar a los delincuentes”, sostuvo.

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Marisol Pérez Tello - Primero La Gente

La candidata Marisol Pérez Tello centró su exposición en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el sistema de justicia para enfrentar la criminalidad. Según afirmó, el país atraviesa una crisis legal que dificulta la lucha contra el crimen organizado. “Nuestro país tiene un problema de institucionalidad muy grave, agravado por leyes procrimen que han debilitado la capacidad del Estado”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que su prioridad será restablecer la seguridad jurídica para ciudadanos y empresas. “Si no derogamos esas leyes, nada de lo que se ha dicho hoy será posible. Nuestro primer compromiso es garantizar reglas claras para todos”, afirmó.

Asimismo, planteó promover un proceso gradual de formalización económica mediante incentivos. “Ese 80% de informalidad tiene que caminar hacia la formalización con incentivos laborales, tributarios y acceso a créditos”, indicó.

En materia penitenciaria, propuso ampliar el uso de grilletes electrónicos y fortalecer programas de reinserción. “Hay que aumentar los grilletes electrónicos para que los presos no peligrosos trabajen y contribuyan a reparar el daño”, señaló.

Paul Jaimes - Progresemos

El candidato Paul Jaimes se presentó como una alternativa frente a la clase política tradicional y planteó reformas profundas en materia institucional. “Soy el rostro de la indignación de otra parte del Perú que no quiere seguir siendo ignorada”, afirmó.

Durante su intervención cuestionó a los partidos tradicionales y sostuvo que el país necesita cambios estructurales en la conducción política. “El Perú profundo le dice no a una clase política ni de izquierda ni de derecha”, señaló.

En materia de seguridad, planteó aplicar sanciones más severas contra el crimen organizado. “Ha llegado el momento de aplicar penas duras y retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana para poder aplicar la pena de muerte al sicariato”, afirmó.

Asimismo, propuso priorizar el gasto público en sectores sociales antes que en empresas estatales. “No se le va a pagar un solo dólar más de auxilio económico a Petroperú; prefiero cancelar la deuda con el magisterio”, sostuvo.

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Francisco Diez Canseco - Perú Acción

Finalmente, Francisco Diez Canseco afirmó que la lucha contra la corrupción debe comenzar con una reforma profunda del propio Estado. Según señaló, resulta difícil exigir formalidad a los ciudadanos si las instituciones públicas carecen de credibilidad. “¿Cómo puede el Estado pedir formalización cuando tenemos un Estado informal manejado por gente corrupta e incompetente?”, cuestionó.

Entre sus propuestas planteó crear un organismo autónomo encargado de supervisar la ética en la función pública. “Necesitamos un Consejo Nacional de Moral Pública que pueda retirar a los corruptos de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre la existencia de prácticas monopólicas en la economía peruana que afectan la competencia. “Si hablamos de economía social de mercado, debemos terminar con las prácticas monopólicas que hoy existen”, sostuvo.

Finalmente, planteó una reforma del Congreso que incluya mecanismos de control ciudadano sobre los parlamentarios. “Proponemos una revolución parlamentaria con revocatoria del mandato: el pueblo los pone y el pueblo los saca”, afirmó.