El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio en el Callao a una serie de exposiciones de agenda parlamentaria con miras a las Elecciones Generales 2026, en una jornada que reunió a 17 candidatos al Congreso -entre postulantes a la Cámara de Diputados y al Senado- de 11 organizaciones políticas.

El encuentro se desarrolló en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y marcó el arranque de estos espacios promovidos por el organismo electoral para acercar a la ciudadanía a las propuestas de los aspirantes al Parlamento. La actividad fue transmitida en vivo a través del canal JNE Media y sus redes sociales, alcanzando más de 7 mil visualizaciones.

Durante esta primera jornada participaron representantes de Ahora Nación, FREPAP, Partido Cívico Obras, Perú Acción, Alianza Electoral Venceremos, Integridad Democrática, Libertad Popular, Somos Perú, Salvemos al Perú, Fuerza y Libertad y Perú Primero.

De acuerdo con la metodología establecida por el JNE, cada agrupación presentó una dupla de candidatos -un hombre y una mujer-, distribuidos en cuatro bloques temáticos. En los bloques 1 y 3, los postulantes a diputados abordaron temas vinculados a la dimensión social e institucional, mientras que en los bloques 2 y 4, los candidatos al Senado expusieron sobre asuntos económicos, territoriales y ambientales.

Cada participante contó con dos minutos para presentar sus propuestas y un minuto adicional para responder preguntas formuladas por otros contendores, en un formato que buscó fomentar el contraste de ideas y el intercambio directo.

El debate se extendió por tres horas ininterrumpidas. Entre los principales ejes abordados destacaron la inseguridad ciudadana, la situación del sistema de salud y las estrategias para combatir la corrupción.

El JNE informó que estas exposiciones continuarán este jueves 19 y viernes 20 de marzo en el mismo recinto, como parte de su estrategia para promover un voto informado de cara a los próximos comicios.