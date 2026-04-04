Especialistas coinciden en que el voto sureño no responde únicamente a promesas de campaña, sino a propuestas concretas vinculadas a proyectos de inversión, descentralización y reducción de desigualdades históricas. Sin embargo, también advierten que existe una brecha entre lo que se promete en campaña y lo que finalmente se ejecuta.

Proyectos emblemáticos y agenda económica

El historiador y catedrático de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Rommel Arce, señaló que al menos dos candidatos presidenciales han incorporado en sus planes de gobierno demandas históricas del sur, principalmente vinculadas a grandes proyectos de infraestructura y energía.

Entre los principales temas que figuran en la agenda regional destacan:

El Gasoducto Sur Andino

La consolidación del proyecto Majes-Siguas II

La definición del puerto de Corío (Islay)

Según explicó, estos proyectos son considerados claves para mejorar la competitividad de la macrorregión sur, atraer inversiones y generar empleo.

“Los sureños también exigen la reactivación de Majes‑Siguas II y otros proyectos de irrigación. La ampliación de la frontera agrícola podría habilitar decenas de miles de hectáreas y dinamizar la agroindustria regional. Sin agua ni infraestructura logística, la riqueza de la tierra sigue limitada; por eso, una agenda que priorice estas inversiones atraerá el respaldo de agricultores y exportadores", explicó Arce.

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No obstante, el especialista advirtió que incluir estos proyectos en los planes de gobierno no garantiza su ejecución, ya que todo dependerá del compromiso político y de la capacidad de gestión del eventual gobierno.

En esa línea, cuestionó que durante la campaña electoral y los debates presidenciales se haya hablado de estos sectores solo de manera general, sin detallar cómo se ejecutarán las propuestas, lo que resta credibilidad ante el electorado. “Se habla de sectores, pero no del ’cómo’, y eso resta credibilidad”, insistió.

La reactivación de Majes Siguas II es considerada clave para el desarrollo agroindustrial y la generación de empleo en el sur del país. Foto: Andina.

Sectores productivos que pueden inclinar el voto

Además de los grandes proyectos de infraestructura, la economía productiva del sur también podría influir en la decisión del electorado. Rommel Arce explicó que sectores como la minería, la agroindustria, el turismo y la energía tienen un peso importante en la macrorregión y están directamente vinculados al empleo, la inversión y los ingresos fiscales.

El especialista señaló que la minería sigue siendo uno de los pilares económicos del sur, debido a la existencia de grandes proyectos en ejecución y otros aún pendientes. En ese sentido, consideró que la inversión privada es fundamental para generar mayores ingresos y poder atender las demandas sociales históricas de la población.

No obstante, advirtió que el debate sobre la minería se ha politizado en los últimos años, lo que ha afectado el desarrollo de la minería formal. A su juicio, esta actividad debe promoverse bajo estándares ambientales y tecnológicos que mitiguen impactos y generen beneficios económicos para financiar servicios públicos como salud, educación e infraestructura.

Otro sector clave es la agroindustria, especialmente en regiones como Arequipa, donde la actividad agrícola tiene un importante potencial exportador. La ampliación de la frontera agrícola mediante proyectos de irrigación y la promoción de la industria local podrían generar empleo y dinamizar la economía regional.

El turismo también aparece como una actividad con amplio margen de crecimiento, no solo en Arequipa, sino en regiones como Cusco y Puno. El desarrollo de un turismo sostenible podría impulsar sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios, generando empleo y mayor actividad económica.

En el sector energía, el Gasoducto Sur Andino es considerado uno de los proyectos más importantes para la macrorregión, ya que permitiría abaratar los costos energéticos, promover la industrialización y mejorar la calidad de vida de la población mediante el acceso al gas domiciliario.

Descentralización y centralismo

Otro de los temas que aparece de manera recurrente en las demandas del sur es la descentralización. Arce indicó que desde las regiones se reclama mayor autonomía en la toma de decisiones y más transferencias de recursos y competencias a los gobiernos regionales y municipales. “Muchas decisiones aún dependen del gobierno central, especialmente en materia presupuestal”, advirtió.

No obstante, también señaló que los gobiernos regionales ya cuentan con competencias y presupuestos desde hace varios años, por lo que “la descentralización debe ir acompañada de una mejor gestión y rendición de cuentas” .

En su opinión, uno de los problemas en la planificación nacional es la falta de una visión territorial clara, ya que muchas propuestas de los candidatos siguen teniendo una mirada centralista enfocada en Lima, dejando de lado las necesidades específicas de las regiones del sur.

El Gasoducto Sur Andino es considerado un proyecto clave para abaratar costos energéticos, impulsar la industria y mejorar la calidad de vida en el sur del país. Foto: Andina.

¿Qué tan decisivo será el voto del sur?

Por su parte, Jorge Aragón, docente y politólogo de la PUCP, explicó que el voto del sur suele ser importante en las elecciones nacionales porque presenta mayores niveles de homogeneidad en comparación con otras regiones del país, lo que permite que algunos candidatos obtengan votaciones masivas en esa zona.

Sin embargo, advirtió que en las elecciones del 2026 el impacto del voto sureño podría ser menor en la primera vuelta debido a la gran cantidad de candidatos y a que varios de ellos tienen perfiles atractivos para el electorado del sur, lo que podría dispersar la votación.

Aun así, señaló que en un escenario de votaciones muy ajustadas, incluso una pequeña concentración del voto en el sur podría ser suficiente para que un candidato logre pasar a la segunda vuelta.

Perfil político del votante sureño

Aragón explicó que el electorado del sur suele identificarse con candidaturas que ponen énfasis en la reducción de desigualdades, la presencia del Estado en servicios básicos, el desarrollo regional y políticas de redistribución. Más que una etiqueta ideológica, señaló que existe una preferencia por propuestas que respondan a brechas sociales y económicas históricas en estas regiones.

Asimismo, indicó que el voto del sur combina varios factores, entre ellos demandas económicas, mayor intervención del Estado en infraestructura y servicios, una postura crítica frente al centralismo limeño y una percepción histórica de menor atención por parte del Gobierno central.

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En ese sentido, sostuvo que los candidatos que logren conectar con las demandas de desarrollo regional, descentralización, empleo e inversión pública tendrían mayores posibilidades de obtener respaldo en la macrorregión sur, especialmente si presentan propuestas concretas y viables para cerrar brechas económicas y sociales.

Finalmente, Aragón señaló que una de las principales incógnitas de estas elecciones será si el voto del sur logrará concentrarse en uno o dos candidatos o si, por el contrario, se dispersará entre varias opciones, lo que reduciría su impacto en la primera vuelta pero podría ser decisivo en la segunda.