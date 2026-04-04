El sur concentra cerca del 18% del padrón electoral y exige propuestas concretas en inversión, descentralización y proyectos clave para definir su voto en el 2026. Foto: Andina.
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Giancarlos Torres
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La macrorregión sur del país, que agrupa a Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua y Tacna, volverá a jugar un papel clave en las Elecciones generales de Perú de 2026. Con el 17.6% del padrón electoral nacional, su comportamiento puede resultar determinante para definir quiénes pasan a una segunda vuelta, especialmente en un escenario de alta fragmentación política y votaciones muy ajustadas.

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