Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de MInistros. (Foto: PCM)
Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de MInistros. (Foto: PCM)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Han pasado 10 días desde que Luis Enrique Arroyo Sánchez juró como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar, tras el pedido de renuncia a Denisse Miralles.

Sin embargo, . Cabe señalar que podrá hacerlo hasta el 16 de abril de 2026 como fecha límite. Es decir, después de las elecciones generales.

Arroyo, informó en Canal N que el gabinete ya sostuvo una reunión con el presidente del Congreso tras su juramentación.

Luis Arroyo juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros
Luis Arroyo juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Señaló que en ese encuentro intercambiaron ideas y acordaron que próximamente se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza.En esa línea, dijo que, mientras se concreta esta presentación, el Ejecutivo continúa con la implementación de diversas medidas en distintos sectores.

Precio de combustibles

Según reportó Gestión, entre inicios y fines de marzo las refinerías incrementaron hasta alrededor de S/ 8 por galón en algunos productos (sobre todo diésel).

Al respecto, el titular de la PCM indicó que el Ejecutivo viene trabajando en el tema del costo de los combustibles. Señaló que se han realizado reuniones con actores del sector transporte y que se prevé brindar una respuesta sobre este tema.

TE PUEDE INTERESAR

Premier Arroyo trabaja con FF.AA. el plan de seguridad: El sábado tendrán las acciones
Premier Arroyo: nuestro deber es garantizar la estabilidad económica, política y social

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.