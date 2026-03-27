Han pasado 10 días desde que Luis Enrique Arroyo Sánchez juró como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar, tras el pedido de renuncia a Denisse Miralles.

Sin embargo, aún no tiene fecha para asistir al Congreso de la República en busca del voto de confianza. Cabe señalar que podrá hacerlo hasta el 16 de abril de 2026 como fecha límite. Es decir, después de las elecciones generales.

Arroyo, informó en Canal N que el gabinete ya sostuvo una reunión con el presidente del Congreso tras su juramentación.

Luis Arroyo juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Señaló que en ese encuentro intercambiaron ideas y acordaron que próximamente se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza.En esa línea, dijo que, mientras se concreta esta presentación, el Ejecutivo continúa con la implementación de diversas medidas en distintos sectores.

Precio de combustibles

Según reportó Gestión, entre inicios y fines de marzo las refinerías incrementaron hasta alrededor de S/ 8 por galón en algunos productos (sobre todo diésel).

Al respecto, el titular de la PCM indicó que el Ejecutivo viene trabajando en el tema del costo de los combustibles. Señaló que se han realizado reuniones con actores del sector transporte y que se prevé brindar una respuesta sobre este tema.