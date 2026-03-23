Luis Arroyo asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un contexto preelectoral y con énfasis en garantizar la estabilidad y una transición ordenada. Foto: difusión
Luis Arroyo asumió la presidencia del Consejo de Ministros en un contexto preelectoral y con énfasis en garantizar la estabilidad y una transición ordenada. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que la próxima semana iniciarán las rondas de diálogo con

Adelantó que la PCM implementa mecanismos de acercamiento político, y que las fechas para estos encuentros ya están en evaluación.

“Estamos haciendo todos los mecanismos que debemos hacer para tener ese acercamiento con las diferentes bancadas. Tengo entendido que esta semana está un poco atareada. Seguramente ya la próxima semana vamos a empezar”, mencionó.

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Arroyo Sánchez reiteró que el Ejecutivo busca un canal de diálogo en el que se puedan exponer

Luis Arroyo Sánchez jurando al cargo de presidente del Consejo de Ministros | Foto: Presidencia
Luis Arroyo Sánchez jurando al cargo de presidente del Consejo de Ministros | Foto: Presidencia

Cabe añadir que, tras la destitución de Denisse Miralles, el gabinete de Arroyo Sánchez tiene hasta 30 días

De acuerdo con Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, de momento no hay fecha para agendar la presentación del gabinete Arroyo para solicitar el voto de confianza.

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En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza a un gabinete, debe renunciar el premier y todos los ministros designados.

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