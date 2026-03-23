El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lomabrdi, renunció a su cargo, anunció esta noche la Presidencia de la República.

“El señor Ángelo Alfaro Lombardi ha presentado su renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas, la cual ha sido aceptada”, indicó.

Añadió que el Gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al Alfaro por los servicios prestados durante su gestión. “Destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, especialmente en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”, apuntó en el breve comunicado.

La renuncia de Alfaro se da días después de negar una denuncia formulada por la madre de su hijo, quien lo acusó de una presunta agresión cuando ella aún era adolescente.

Poco despues de hacerse pública su renuncia, Álfaro declaró en Cuarto Poder, donde intentó defenserse de las imputaciones en su contra.

¿De qué denunciaron a Alfaro Lombardi?

Según la denunciante, fue agredida sexualmente por él cuando era una adolescente de 16 años, lo que resultó en un embarazo, según revelo en Willax TV.

Detalló que en aquel momento Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

¿Qué dijo Alfaro Lombardi?

Alfaro Lombardi justificó el haber mantenido una relaicón con una menor de edad de 16 años, pues según dijo “se enamoró”.

“Mi único pecado ha sido enamorarme yo no he cometido ni un delito. Era otro escenario (...) Tuvimos una relación incluso con conocimiento de su familia”, expresó en el dominical.

Días atrás, el ahora exministro dijo que “lamentaba profundamente las declaraciones realizadas, por la madre de mi hijo, a un medio televisivo”.

Sostuvo que con la denunciante tuvo una sana convivencia durante 5 años. “Tiempo en el cual formamos una familia y concebimos y criamos a nuestro hijo, quien hoy tiene 25 años de edad”, apuntó.

“Es por ello que me encuentro realmente sorprendido por lo dicho en ese reportaje, pues las motivaciones sobre las cuales se realizan esas afirmaciones tienen intereses económicos no expresados públicamente por mi expareja en esa entrevista”, acotó.

Según indicó Alfaro en aras de la transparencia, entregará todas las evidencias al Ministerio Público.

“Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”, expresó.

“Finalmente, buscando proteger a ambos de una exposición mediática innecesaria, esta es la única declaración que haré sobre el particular y dejaré que sean los organismos de justicia correspondientes los que hagan las investigaciones”, indicó en su escrito.

Denuncia se remonta a hace 25 años cuando el ministro de Energía y Minas tenía 47 años. | Foto: Congreso



