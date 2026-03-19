El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, señaló que ayudará a combatir la inseguridad ciudadana y que pronto verán la fecha para solicitar el voto de confianza.

“Todos sabemos que estamos a poco días de las elecciones generales por lo que tenemos que garantizar la estabilidad política, social y económica al país”, señaló este jueves, desde el Pentagonito.

El titular del PCM dijo que junto con las Fuerzas Armadas y el presidente de la República - verán los planes a desarrollar en materia de seguridad ciudadana, minería ilegal, narcotráfico, entre otros. “Para presentarse el sábado, junto con la PNP (...) Las FF.AA. tienen sus planes y sus metas”.

Al ser consultado sobre cambios en los altos mandos policiales, Arroyo Sánchez respondió que por ahora están trabajando en la seguridad ciudadana. “Tengan fe, recién empezamos ayer. Haremos los esfuerzo, os porque esto mejore”.

En otro momento, indicó que van a trabajar con los transportistas. “Hemos conversado con el alcalde de Lima y el defensor del Pueblo. Nos vamos a reunir el sábado para ver acciones inmediatas”, señaló a RPP.

En relación al paro de transportes, anunciado por Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transportes de Lima y Callao, en protesta por la inseguridad ciudadana que ha provocado la muerte de conductores, el premier indicó que conversarán con el sector para que sientan el apoyo inmediato.

Minería: concesiones ociosas

La Comisión de Energía y Minasdel Congreso aprobó por mayoría modificar la Ley Generalde Minería, “a fin de fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”.

El proyecto aprobado refiere que si no hay actividad de la concesión minera en 15 años, se declarará la caducidad definitiva. La ley vigente, por el contrario, habla de 30 años.

“Estamos trabajando en ello, de manera que se pueda cruzar todo. No creo que preocupe el dictamen. Estamos evaluando”, refirió el premier.

Denuncia contra titular del Minem

Respecto a las denuncias al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, refirió que él tiene pruebas que explican los hechos. “En esas pruebas explica cómo han ocurrido los hechos. Esas cositas se verán en el transcurso del día”.

Al ser consultado si le ratifica la confianza, el premier evitó dar esa respuesta.