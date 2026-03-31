EsSalud enfrenta una crisis que combina problemas financieros, falta de personal, infraestructura insuficiente y deficiencias en la gestión. Frente a este panorama, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República debatió una propuesta legislativa que plantea su declaratoria de emergencia y la implementación de medidas extraordinarias para su fortalecimiento.

Así, con 8 votos a favor y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 12420/2025-CR, 13376/2025-CR y 13954/2025-CR.

Iniciativas complementarias

La propuesta plantea declarar en emergencia EsSalud por un año, con el objetivo de aplicar medidas urgentes que permitan mejorar la calidad y la continuidad de la atención.

Entre los principales cambios se incluye el pago de deudas a proveedores, la garantía de abastecimiento de medicamentos y la reorganización del Consejo Directivo bajo criterios meritocráticos.

“Del análisis conjunto de los proyectos de ley N.° 12420/2025-CR, 13376/2025-CR y 13954/2025-CR, se advierte que las tres iniciativas coinciden en reconocer la existencia de una crisis estructural en EsSalud, caracterizada por deficiencias en la gestión institucional, limitaciones en infraestructura y equipamiento, problemas en el abastecimiento de medicamentos, así como dificultades en la oportunidad y calidad de la atención brindada a los asegurados", se puede leer en el dictamen.

Se advierte también que la declaratoria de emergencia constituye una herramienta excepcional que permite visibilizar la gravedad de la problemática y habilitar la adopción de acciones por parte de las entidades competentes, orientadas a restablecer la adecuada prestación de los servicios de salud.

En ese contexto, la Comisión considera que las tres iniciativas resultan complementarias entre sí, en tanto parten de un diagnóstico común y coinciden en la necesidad de una intervención inmediata del Estado .

¿Qué implica declarar en emergencia EsSalud? (Foto: Andina)

Vigencia “en juego”

Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprobado con el voto del Consejo de Ministros, podrá prorrogar por única vez el plazo de la declaratoria de emergencia , en atención a la persistencia de las condiciones que la motivaron.

Asimismo, en el apartado de opiniones recibidas, la Defensoría del Pueblo indica que la situación de crisis se refleja en largas listas de espera, demoras en cirugías y falta de acceso oportuno a servicios médicos, lo que vulnera el derecho a la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades graves .

No obstante, la Defensoría advierte que no basta con una declaratoria temporal, sino que se requieren acciones concretas, medibles y sostenibles para lograr cambios reales.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda unificar las distintas propuestas legislativas para evitar duplicidades y asegurar una reforma más ordenada y efectiva que fortalezca el sistema de salud.

¿Costo adicional?

En cuanto al aspecto monetario, la implementación de lo dispuesto se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

“Desde una perspectiva de sostenibilidad, la propuesta no genera costos adicionales inmediatos al erario público, sino que se enmarca en el uso de los recursos ya asignados, promoviendo su mejor utilización y priorización en función de las necesidades más urgentes del sistema de salud”, se precisa en el documento oficial.

Así, “se concluye que los beneficios sociales e institucionales derivados de la declaratoria de emergencia de EsSalud superan ampliamente los costos asociados”.