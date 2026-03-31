Crisis en EsSalud llega al Congreso. (Foto: Andina)
Crisis en EsSalud llega al Congreso. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que combina problemas financieros, falta de personal, infraestructura insuficiente y deficiencias en la gestión. Frente a este panorama, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del de la República debatió una propuesta legislativa que plantea su declaratoria de emergencia y la implementación de medidas extraordinarias para su fortalecimiento.

Así, con 8 votos a favor y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 12420/2025-CR, 13376/2025-CR y 13954/2025-CR.

LEA TAMBIÉN: Essalud: inestabilidad y uso político agravan la crisis del servicio

Iniciativas complementarias

La propuesta plantea declarar en emergencia EsSalud por un año, con el objetivo de aplicar medidas urgentes que permitan mejorar la calidad y la continuidad de la atención.

Entre los principales cambios se incluye el pago de deudas a proveedores, la y la reorganización del Consejo Directivo bajo criterios meritocráticos.

“Del análisis conjunto de los proyectos de ley N.° 12420/2025-CR, 13376/2025-CR y 13954/2025-CR, se advierte que las tres iniciativas coinciden en reconocer la existencia de una , caracterizada por deficiencias en la gestión institucional, limitaciones en infraestructura y equipamiento, problemas en el abastecimiento de medicamentos, así como dificultades en la oportunidad y calidad de la atención brindada a los asegurados", se puede leer en el dictamen.

Se advierte también que la declaratoria de emergencia constituye una herramienta excepcional que permite visibilizar la gravedad de la problemática y habilitar la adopción de acciones por parte de las entidades competentes, orientadas a restablecer la adecuada prestación de los servicios de salud.

En ese contexto, la Comisión considera que las tres iniciativas resultan complementarias entre sí, en tanto parten de un diagnóstico común y coinciden en la necesidad de una intervención inmediata del Estado.

¿Qué implica declarar en emergencia EsSalud? (Foto: Andina)
¿Qué implica declarar en emergencia EsSalud? (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Los otros contratos de empresa vinculada a la familia Horna: Obtuvo 29 órdenes de servicio

Vigencia “en juego”

Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprobado con el voto del Consejo de Ministros, podrá prorrogar por única vez el plazo de la declaratoria de emergencia, en atención a la persistencia de las condiciones que la motivaron.

Asimismo, en el apartado de opiniones recibidas, la indica que la situación de crisis se refleja en largas listas de espera, demoras en cirugías y falta de acceso oportuno a servicios médicos, lo que vulnera el derecho a la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades graves.

No obstante, la Defensoría advierte que no basta con una declaratoria temporal, sino que se requieren acciones concretas, medibles y sostenibles para lograr cambios reales.

Por su parte, el recomienda unificar las distintas propuestas legislativas para evitar duplicidades y asegurar una reforma más ordenada y efectiva que fortalezca el sistema de salud.

LEA TAMBIÉN: Minsa: designan viceministros de Salud Pública y de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

¿Costo adicional?

En cuanto al aspecto monetario, la implementación de lo dispuesto se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

“Desde una perspectiva de sostenibilidad, la propuesta no genera costos adicionales inmediatos al erario público, sino que se enmarca en el uso de los recursos ya asignados, promoviendo su mejor utilización y priorización en función de las necesidades más urgentes del sistema de salud”, se precisa en el documento oficial.

Así, “se concluye que los beneficios sociales e institucionales derivados de la declaratoria de emergencia de EsSalud superan ampliamente los costos asociados”.

TE PUEDE INTERESAR

Puntos ciegos de la publicidad en el sector salud: los riesgos legales para las clínicas
Salud pública: el sistema que volvió a tocar fondo
Renta 4 sugiere a inversionistas incómodos bajar riesgo, por salud mental, ¿psicología primero?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.