La propuesta de Takenos está basada en simplificar cobros y pagos globales sin fricción para el usuario. (Foto: Takenos)
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Sandra Reyes
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El mercado peruano se ha vuelto atractivo para fintechs extranjeras, especialmente en el segmento de pagos internacionales. En ese contexto, la argentina Takenos ha iniciado operaciones en el país con una billetera digital orientada a facilitar cobros y transferencias entre distintos mercados, dirigida a freelancers, trabajadores remotos y usuarios con ingresos del exterior. Fundada en 2022, la compañía ha expandido su presencia en la región y hoy opera en Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Qué ofrece esta nueva billetera digital y cómo busca posicionarse en el mercado peruano?

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