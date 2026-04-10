El desempeño de Takenos en 2025 marcó un punto de inflexión y sentó las bases para su expansión en 2026. La fintech multiplicó por diez su base de usuarios activos, al pasar de 15,000 a 150,000 entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, impulsada por su crecimiento en Bolivia, que concentra cerca del 60% de sus operaciones. Le sigue Argentina con el 30%, mientras que el 10% restante se distribuye entre Perú y Ecuador, mercados aún en etapa inicial de desarrollo.

Este crecimiento estuvo acompañado por un incremento en el volumen transaccionado y por un modelo de negocio que, según la empresa, se mantiene rentable. Además, Takenos ha levantado hasta la fecha US$10 millones en inversión, lo que le permite encarar 2026 con el objetivo de consolidar su presencia regional y acelerar su expansión en nuevos mercados.

Ingreso al mercado peruano y estrategia 2026

Takenos inició su ingreso al mercado peruano en noviembre de 2025, como parte de su estrategia de expansión en América Latina. En ese contexto, la fintech busca posicionarse en el país como una billetera enfocada en finanzas internacionales y no como un competidor directo de soluciones locales. “Takenos busca posicionarse como la billetera internacional, no competir con Yape”, sostuvo su fundador, Simón Bouché. Su propuesta está dirigida principalmente a freelancers, trabajadores remotos y usuarios con ingresos o pagos en el exterior, un segmento que —según la empresa— aún no está suficientemente atendido en el mercado peruano.

Para 2026, la fintech ha definido una estrategia centrada en dos frentes: reducir fricciones en el uso de la aplicación y aumentar su posicionamiento en el mercado. En ese sentido, proyecta invertir alrededor de US$4 millones en Perú, de los cuales cerca de US$2 millones estarán destinados a marketing, con el objetivo de alcanzar 100,000 usuarios activos hacia finales del año. A diferencia de mercados como Bolivia —donde el crecimiento estuvo impulsado por restricciones al acceso a dólares—, en Perú el desafío es construir una propuesta de valor más robusta.

En línea con esa estrategia, Takenos ya cuenta con un equipo local en Perú conformado inicialmente por tres personas, con experiencia previa en billeteras digitales, y evalúa ampliar su presencia operativa. La plataforma permite abrir cuentas en el extranjero, realizar pagos entre países y utilizar una tarjeta internacional, con una experiencia simplificada pese a operar sobre infraestructura basada en criptomonedas estables. “Nos enfocamos en lo internacional y ahí vemos que no hay tanta oferta”, añadió Bouché.

Perfil del usuario peruano y mercado local

Previo a su ingreso al Perú, Takenos analizó el mercado local para entender el comportamiento del usuario y sus particularidades. “Estamos trabajando en entender la idiosincrasia peruana, desde entender qué nombre ponerle a cada botón; en vez de que diga ‘depositar’ tiene que decir ‘recarga’”, explicó Simón Bouché.

Entre los principales hallazgos, identificaron que el usuario peruano tiene una fuerte orientación al uso de soles y una alta adopción de billeteras digitales locales, en un sistema financiero que, a diferencia de otros países de la región, funciona de manera relativamente ordenada.

En cuanto al perfil del usuario, la fintech identifica un público principalmente entre los 20 y 40 años, con mayor concentración en el rango de 25 a 34 años. Se trata de usuarios digitales, en muchos casos freelancers o con transacciones internacionales. El ticket promedio alcanza los US$400, superior a otros mercados, lo que refleja una mayor capacidad transaccional y demanda por soluciones globales.

Respecto al uso de la plataforma, Takenos ha identificado que los usuarios en Perú la utilizan principalmente para realizar pagos internacionales, especialmente hacia Brasil mediante Pix, un sistema de pagos digitales. También se observa un uso relevante para el cobro de ingresos desde el exterior, el retiro en criptomonedas estables y el consumo a través de su tarjeta internacional. “En Perú, por lo que venimos viendo, el caso de uso más exitoso por lejos es depósito en soles y pagos con Pix en Brasil”, señaló Bouché.

Expansión regional 2026- 2027

Tras su ingreso a Perú, Takenos avanza en su expansión regional con Ecuador como uno de sus mercados más recientes. La fintech inició operaciones en ese país en enero de 2026 e incorporó depósitos y retiros en dólares locales, en un entorno dolarizado que, según la empresa, ofrece oportunidades por su baja competencia. “Vemos una oportunidad muy fuerte ahí porque hay poca competencia”, señaló Simón Bouché.

De cara a 2026 y 2027, la compañía prevé continuar su expansión con el ingreso a Paraguay y evalúa mercados como Chile, Uruguay y Centroamérica. Su estrategia es evitar competir en países dominados por grandes actores y enfocarse en finanzas internacionales. “Queremos ser líderes en finanzas internacionales en el resto de los países de Latinoamérica e interconectarlos”, afirmó Bouché, con la meta de alcanzar 500,000 usuarios activos en 2027.