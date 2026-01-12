El presidente de la república, José Jerí, anunció que máximo el próximo sábado 17 de enero estará publicada la reglamentación de la Ley 32490, norma que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte pública y de mercancías.

Estas declaraciones las ofreció durante su participación en la reunión de transportistas desarrollada en la empresa Santa Catalina, efectuada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Otro tema que está pendiente es de la Ley 32490, (...) esa ley ya debería estar reglamentada y es otro jalón de orejas que lo he conversado con las autoridades competentes. Por eso, máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos de la ley“, manifestó.

LEA TAMBIÉN: José Jerí tuvo una reunión no registrada con un empresario chino luego de Navidad

El mandatario recordó que esta norma fue publicada en el mes de noviembre del año pasado, y que ante la situación, se debieron tomar acciones rápidas.

“No podemos actuar bajo un estado normal, tenemos que actuar de forma excepcional y la excepcionalidad también se plasma por la rapidez de la respuesta. Tenemos el compromiso de corregir la demora que como Gobierno hemos tenido“, refirió.

En otro momento, aceptó ante los transportistas que hubo un descuido ante los cambios efectuados en la Policía Nacional.

“No debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y no lo había visto en esa perspectiva y entiendo que fuerzas operativas se dieron cuenta sobre la marcha y que lo importante es no flaquear ante la delincuencia, en una guerra no podemos flaquear un solo día“, dijo.

Asimismo, precisó que es necesario mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial, porque se trata de un trabajo conjunto.

“Respetamos las autonomías, pero tenemos que seguir mejorando nuestros niveles de coordinación y resultados conjuntos, de nada sirve tener un buen resultado de trabajo policial, pero sabemos que el tema de la inseguridad no es un tema normativo, es multicausal y que se fue degradando en los últimos años“, refirió.

De otro lado, se comprometió a seguir escuchando a las empresas de transportes y redoblar las acciones para la protección de sus trabajadores.

“Cada 15 o 20 días me comprometo a conversar con ustedes, para ver cómo vamos avanzando en el tema de resultados que es importante ofrecer al sector y al país“, explicó.

De igual modo, agregó que en los últimos días se realizaron acciones contundentes para recuperar implementos como armas y municiones que eran utilizados en acciones criminales, los cuales, ingresaron por las fronteras del país.

Respecto a un reportaje periodístico aparecido en la víspera, donde se le ingresando a un restaurante, indicó que fue a comer y conversó con su dueño, Zhihua Yang, sobre una participación en el Día de la Amistad Peruano China, a realizarse el próximo 1 de febrero.

“Entiendo que hay una sombra del pasado, pero lo quiero descartar. No hay nada que relacionar con el pasado, estoy concentrado y descarto cualquier tipo de irregularidad“, añadió.

Posteriormente, el mandatario realizó una inspección a la sede del Escuadrón de Emergencia de de San Juan de Lurigancho, a donde llegó en compañía del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y el comandante de la Policía Nacional, Óscar Arriola.