¿Cómo un país con inestabilidad política sigue atrayendo inversión? El "gancho" de Perú. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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La relación entre España y Perú no es nueva, pero enfrenta un proceso de mayor proximidad. Incluso en medio de la incertidumbre política a causa de las elecciones 2026, nuestro territorio posee un abanico de factores que aún impulsa al país europeo a “jugar” sus cartas.

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