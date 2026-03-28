Así lo recabó el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) durante la presentación de su último estudio, enfocado en el alcance de las empresas latinoamericanas en el exterior. Nuria Vilanova, directora de la organización, fue enfática: “Perú tiene una espectacular capacidad de recursos”. ¿De qué se trata?

El “tridente” de atracción

Vilanova explicó que el valor de nuestro país ante los ojos de España se sostiene en dos argumentos. El primero es un “tridente” de sectores: minería , agroindustria y turismo . “Perú tiene un buen turismo afortunadamente, pero no es nada comparado con lo que podría tener gracias a su riqueza cultural y gastronómica”, dijo.

Aunque, tras la consulta de Gestión sobre algún otro campo que podría tener potencial, la vocera resaltó que “no hay un sector que no sea de interés en cuanto a la inversión en el Perú” .

“Los países del Middle East tienen como objetivo descarbonizar su economía para el año que viene. Es decir, que los ingresos que reciba el país provengan de inversiones que nada tengan que ver con el petróleo. No significa que quieran dejar de hacer petróleo, pero quieren tener mucha más riqueza proveniente de otros ámbitos. Por ello, tienen como objetivo estratégico la inversión en América Latina. Y cuando les hemos preguntado qué sectores les interesan, nos han dicho que todos”, apuntó.

La ejecutiva subrayó, así, que Perú debería ser “una de las regiones del mundo favorecidas en la actual coyuntura geoestratégica”. “La tendencia española que se cumple en el Perú es que la inversión se ha triplicado en los últimos 15 años” , agregó.

El segundo argumento es la macroeconomía resiliente. “Perú es un país que sorprende con muchos años de crecimiento”, manifestó, pese a los vaivenes políticos y los ajustes constantes en carteras clave como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Mi mensaje es que si el próximo gobierno consigue un poco de estabilidad, el potencial del Perú es inmenso, porque, ya sin estabilidad, se ha posicionado como un país en el que vale la pena invertir a pesar de los gobiernos”, remarcó.

Por su parte, Ana Pastor, senior advisor del CEAPI, lanzó un recordatorio: “Ustedes mismos [los locales] no son conscientes de la calidad que tiene el Perú. Algunas empresas crecen al 20%, ¿qué ocurriría si el entorno fuera otro?“.

Asimismo, recalcó que “para que una sociedad se pueda mirar a sí misma con orgullo” se requiere del factor de justicia social, capaz de incrementarse con la correcta intervención del privado.

Recientemente, el presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.

Factor humano

En la conversación que organizó el CEAPI también participó Federico Cúneo, expresidente de Sporting Cristal y actual director de Amrop Perú, Panamá y Costa Rica, se enfocó en el talento humano como el “extra” que acentúa las bondades del Perú.

“Perú tiene muy buena gente, muy buenos trabajadores, pero nuestro sistema está tomado por una serie de fuerzas que no nos asisten. Y a pesar de eso tenemos el crecimiento. A pesar de la informalidad, del crimen organizado, de los negocios ilegales, que son una frustración, y de la inseguridad”, analizó.

Añadió: “La gran tarea del próximo gobierno va a ser resolver estos problemas, porque, de lo contrario, el talento se va a seguir yendo. Talento muy bueno hay en Perú” .

No obstante, hizo una precisión a nivel sectorial: “No se puede generalizar (sobre la disponibilidad del talento), porque una cosa es el sector agroindustrial, otra es el minero, otra es el financiero. Hay supertalentos en el agro, en la pesca y en la minería, pero en otras actividades, sobre todo en tecnología, empezamos a sufrir [talento TI]”.