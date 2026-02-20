Grupo Sytsa tiene más de 35 años de experiencia en transporte terrestre y logístico. (Redes de Grupo Sytsa)
En concreto, las inversiones contemplan ampliación y modernización de patios, especializadas bodegas y áreas en Ecuador, Colombia y Perú, así como el fortalecimiento de sistemas ERP, CRM y de su plataforma Sytsa Tracking para una gestión más precisa y transparente.

“Estamos invirtiendo de manera permanente a fin de optimizar nuestra capacidad operativa y prepararnos frente a los nuevos retos del comercio exterior. La meta es crecer de forma sostenida, con operaciones más eficientes y seguras” señaló Mena a la.

Con más de 35 años de experiencia en transporte terrestre y logística, la firma ha consolidado su transformación hacia un proveedor integral de soluciones logísticas, integrando transporte nacional e internacional, almacenamiento, depósito temporal aduanero, agenciamiento aduanero e izaje de carga pesada.

“Buscamos fortalecer y diversificar la cartera de clientes y ampliar nuestro portafolio de servicios”, refirió la representante.

Operaciones de Grupo Sytsa

Grupo Sytsa orienta sus servicios principalmente a los países de la Comunidad Andina de Naciones y al Mercosur, conectando Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, con planes de expansión hacia soluciones multimodales (aéreo y marítimo) y el fortalecimiento de su red internacional. Atiende sectores industriales, petroleros, energéticos, mineros y de consumo masivo, trabajando con empresas como Yanbal, Alpina, Unilever, Pronaca, Linde, Flora Food, La Fabril, Indura y Levapan.

“Más que mover carga, movemos oportunidades. Nuestro compromiso es seguir creciendo junto a nuestros clientes, con inversiones que fortalezcan su competitividad”, indicó la vocera.

Entre sus principales activos destaca el Depósito Temporal Aduanero en Tulcán (frontera Ecuador–Colombia), que cuenta con 35 mil m² de área total e incluye patios de contenedores, zonas especializadas para carga petrolera, minera y vehículos, además de una báscula certificada.

La firma también opera almacenes en Alóag y Petrillo (Ecuador), así como en el Callao (Perú), este último especializado en carga general y mercancías peligrosas (Maptel), con capacidad para 1,000 posiciones de pallets, y cuenta con oficinas en Huaquillas y Tulcán (Ecuador), además de Ipiales (Colombia).

Además, posee autorizaciones para operar en terminales portuarias como DP World Posorja, Naportec, Contecon Guayaquil, FERTISA y Manta.

