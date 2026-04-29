El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los avances del nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, una obra que integrará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

Durante la inspección, el burgomaestre informó que el proyecto se encuentra en su fase final y anunció el inicio de su operación progresiva en las próximas semanas.

“Ya se encuentra prácticamente al 90 por ciento de ejecución. Estamos calculando que en 60 días podemos iniciar ya una marcha blanca”, indicó.

El corredor, que contempla una extensión de 2.8 kilómetros, permitirá por primera vez la conexión directa entre la Estación Central del Metropolitano y la Línea 1, optimizando los desplazamientos en la ciudad.

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Gracias a esta interconexión, se estima que los ciudadanos podrán trasladarse desde Carabayllo hasta la Estación Grau en aproximadamente 30 minutos, reduciendo de manera significativa los tiempos de viaje.

A la fecha, se han ejecutado 46,000 m² de pavimento, 5,000 m² de veredas y 7,000 metros lineales de sardineles. Asimismo, se han implementado 500 árboles y 9,100 m² de áreas verdes, junto con la instalación de cercos, bolardos y señalización podotáctil.

En cuanto a la infraestructura, las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya cuentan con estructuras culminadas al 100 %, mientras se ultiman los acabados en pisos, techos, rampas, vidrios y señalización.

Renzo Reggiardo informó que megaobra conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima tiene 90% de avance. Foto: MML

Investión de 115 millones de soles

El alcalde resaltó la inversión destinada al proyecto y su impacto en la ciudad. “Esta obra ha costado 115 millones de soles y, sin duda, es una gran infraestructura que fundamentalmente permitirá tener una adecuada transitabilidad en nuestra ciudad de Lima”, expresó.

El corredor también incorpora riego tecnificado y sistemas de seguridad, consolidándose como una infraestructura moderna que busca marcar un antes y un después en la movilidad urbana de la capital. La autoridad edil también destacó la incorporación de tecnología para mejorar la gestión del tránsito. “En esta obra vamos a tener un sistema de semaforización inteligente”, señaló.

El proyecto incluye estaciones modernas con puertas con sensores y señalización integral, lo que permitirá un servicio más ordenado, seguro y eficiente. Asimismo, la intervención contempla la recuperación del entorno urbano a lo largo del corredor, espacios que durante años no habían sido intervenidos por las autoridades.

Durante la inspección, Renzo Reggiardo estuvo acompañado del gerente de EMAPE, Edgar Lara y el gerente de Movilidad Urbana, Alberto Peralta.