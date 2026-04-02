El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en diversos tramos de las vías costeras que conectan los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

La medida fue oficializada hoy jueves 2 de abril mediante la Resolución Ministerial N° 168-2026-MTC/01.02, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, ante el deterioro progresivo de la infraestructura vial ocasionado por oleajes anómalos registrados entre enero y marzo de este año.

La decisión se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1704, que autoriza la declaratoria de emergencia en el servicio público de transporte cuando existan daños o peligro inminente en la infraestructura, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y proteger a la población usuaria.

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Daños en vías y riesgo para el transporte

Según informes técnicos del sector, los oleajes han intensificado los procesos de erosión costera, generando daños diferenciados en los tres balnearios.

En Las Delicias se reporta afectación en la estabilidad de la vía; en Huanchaco se identifican socavaciones en la base del talud, pérdida de material de soporte y deformaciones en la superficie de rodadura; mientras que en Buenos Aires se evidencian procesos de erosión incipiente y retroceso del borde costero.

El MTC advirtió que la situación ha pasado de un riesgo potencial a un escenario de daño concreto y progresivo, comprometiendo la continuidad y seguridad del servicio de transporte terrestre.

Impacto en la población

En los tramos afectados existen 14 centros poblados que concentran aproximadamente 136,951 habitantes, quienes dependen de estas vías para el traslado de personas y el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Si bien no se trata de rutas con autorizaciones de alcance nacional, sí registran tránsito constante de vehículos que cumplen funciones esenciales para la conectividad local.

Medidas y plazo de la emergencia

Con la declaratoria de emergencia, el MTC queda facultado para ejecutar intervenciones inmediatas, de manera directa o mediante contratistas, con el fin de restablecer el servicio afectado y garantizar la seguridad de los usuarios.

La vigencia de la medida será de hasta 180 días calendario, plazo durante el cual se deberán implementar acciones prioritarias en la infraestructura vial.

Asimismo, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes deberá informar en un plazo de diez días sobre las acciones adoptadas ante el Viceministerio de Transportes.

El financiamiento de las intervenciones se realizará con cargo al presupuesto institucional del sector, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.