Comisión de Constitución, clave para el estudio de proyectos de ley y reformas vinculadas a la carta magna. Foto: Congreso / Archivo
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Redacción Gestión
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, señaló que su bancada parlamentaria definirá la distribución de las comisiones ordinarias para la nueva legislatura del Congreso.

A su criterio, la prioridad es encabezar . “Tenemos que tener una reunión de bancada para que podamos definir a qué comisiones vamos”, dijo a la prensa.

Juárez reiteró que “siempre privilegiamos (la comisión de) Constitución porque es fundamental”, aunque “no sé cuál será el sentir de los otros compañeros porque esto lo definimos en bancada”.

Patricia Juárez, vocera y senadora de Fuerza Popular, resaltó que pedidos del Ejecutivo serán priorizados en el Parlamento. Foto: Congreso de la República
Patricia Juárez, vocera y senadora de Fuerza Popular, resaltó que pedidos del Ejecutivo serán priorizados en el Parlamento. Foto: Congreso de la República

En tanto, Milagros Jáuregui (Renovación Popular) sostuvo que su bancada también pedirá la Comisión de Constitución del Congreso.

“Si no la podemos tener, entonces la de Justicia e Inteligencia. Solo nos compete una”, añadió a su salida del evento Acción de Gracias por el Perú, en el que participó también la presidenta Keiko Fujimori.

Cabe añadir que las comisiones del Congreso se definen con acuerdos políticos y normativos amparándose en la proporcionalidad de los bloques parlamentarios.

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