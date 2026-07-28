La Mesa Directiva del Senado designó este lunes a Giovanni Forno Flórez como oficial mayor de esa cámara legislativa, nombramiento que, además, lo convierte en oficial mayor del Congreso de la República .

La decisión fue ratificada por la Junta de Portavoces del Senado y posteriormente comunicada a la Comisión Directiva del Congreso.

En tanto, Hugo Rovira Zagal fue designado oficial mayor de la Cámara de Diputados.

El Congreso convocó a una sesión solemne para este 28 de julio, en la que Keiko Fujimori jurará como presidenta para el periodo 2026-2031. Foto: Congreso.

De acuerdo con el artículo 105 del Reglamento del Congreso, el oficial mayor es la máxima autoridad administrativa de cada cámara legislativa.

Se trata de un funcionario de confianza designado por la Mesa Directiva de la respectiva cámara, a propuesta de su presidente, cuya designación debe ser informada al pleno correspondiente.

Convocan a sesión solemne por transmisión del mando

Durante la sesión plenaria, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, convocó a senadores y diputados a la sesión solemne que se realizará este martes 28 de julio, a las 11:30 a.m., con motivo de la transmisión del mando supremo de la nación a la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Antes de levantar la sesión, Torres Morales recordó que, conforme a lo establecido en la Constitución, Fujimori Higuchi jurará al cargo para el periodo 2026-2031 y, posteriormente, ofrecerá su mensaje ante la representación nacional.