A partir de este 1 de enero, enviar dinero desde Estados Unidos a otros países se ha vuelto más caro. Como parte de la ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, entró en vigor un impuesto federal del 1% que afecta a determinadas remesas, una medida que impactará a millones de inmigrantes y residentes legales que envían dinero para sostener a sus familias. El nuevo gravamen se aplica únicamente a remesas enviadas en efectivo, cheques o giros postales, pero no a las transferencias electrónicas realizadas desde cuentas bancarias, tarjetas o billeteras digitales.

El cobro, que figura en el portal oficial del Congreso de EE. UU. en la sección 4475, será aplicado por bancos y empresas de envío de dinero y luego transferido al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque el impuesto no reduce el monto que recibe el destinatario, sí incrementa el costo que debe asumir quien envía el dinero.

México es uno de los países que más podría sentir el impacto. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en 2024 el país recibió 62.500 millones de dólares en remesas, una cifra equivalente al 3,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, las transferencias ya muestran una tendencia a la baja: entre enero y septiembre, las remesas cayeron 5,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La medida afecta transferencias en efectivo, cheques y giros postales, pero excluye los envíos electrónicos. (Foto referencial: Freepik)

Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró en contra del impuesto desde que fue propuesto. Como alternativa, su gobierno impulsa el uso de una tarjeta bancaria llamada Finabien, respaldada por el Estado mexicano, que permitiría enviar dinero de forma electrónica y evitar el nuevo cargo.

“Es una forma sencilla de enviar dinero de manera electrónica sin pagar la penalización por efectivo”, afirmó la mandataria según abc27 News.

El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, explicó que con esta tarjeta los connacionales pueden enviar hasta 2.500 dólares diarios, siempre que no superen los 10.000 dólares mensuales, con una tarifa fija de 2,50 dólares por transacción, independientemente del monto.

La iniciativa busca facilitar el acceso a canales digitales, especialmente para quienes tradicionalmente usan efectivo.

La One Big Beautiful Bill Act es una legislación impulsada por la administración de Donald Trump. (Foto: EFE/EPA/Alexandre Drago)

Expertos y empresas del sector citados por Univision advierten que las consecuencias económicas podrían ser más amplias. Un portavoz de Western Union estimó que el nuevo impuesto podría provocar una caída del 1,6 % en el volumen total de remesas.

Solo en estados como California y Texas, los principales emisores de dinero hacia México, ya se registran descensos del 9% y 3%, respectivamente.

Analistas advierten que, aunque la medida podría incentivar el uso de plataformas digitales, también existe el riesgo de que algunos migrantes recurran a canales informales para evitar el impuesto.

El gobierno mexicano promueve opciones digitales para que los migrantes eviten el nuevo costo. (Foto referencial: Freepik)

Esto no solo afectaría a las familias que dependen de estos ingresos para alimentación, educación y vivienda, sino que también podría reducir la transparencia financiera y complicar la supervisión de los flujos de dinero internacionales.