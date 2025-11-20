El Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Migraciones a incorporar al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores en modalidad CAS a plazo indeterminado.

Con 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, fue aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 7368/2023-CR y 10625/2024-CR.

El objetivo de esta iniciativa legislativa es permitir que el personal, que se encuentra bajo el régimen CAS indeterminado, pueda acceder a los beneficios laborales de la actividad privada con el propósito de erradicar prácticas discriminatorias dentro de la institución, conforme a la Ley Orgánica de Migraciones.

El dictamen aprobado establece que, para la transición al régimen 728, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Haber adquirido la condición de contratado indeterminado conforme a la Ley 31131.

Haber ingresado a la institución mediante concurso público de méritos.

No registrar dos o más sanciones disciplinarias firmes en el ejercicio de sus funciones.

La ley fue exonerada de segunda votación y quedó lista para ser remitida al Poder Ejecutivo para su futura promulgación.