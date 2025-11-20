Aprueban ley que permite que trabajadores CAS de Migraciones pasen al régimen laboral 728- (Foto: Eddy Ramos / Andina)
Aprueban ley que permite que trabajadores CAS de Migraciones pasen al régimen laboral 728- (Foto: Eddy Ramos / Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que autoriza a

Con 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, fue aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 7368/2023-CR y 10625/2024-CR.

El objetivo de esta iniciativa legislativa es permitir que el personal, con el propósito de erradicar prácticas discriminatorias dentro de la institución, conforme a la Ley Orgánica de Migraciones.

LEA TAMBIÉN: Bodegueras piden al Congreso reducir horas de aplicación de la ‘Ley Seca’

El dictamen aprobado establece que, para la transición al régimen 728, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Haber adquirido la condición de contratado indeterminado conforme a la Ley 31131.
  • Haber ingresado a la institución mediante concurso público de méritos.
  • No registrar dos o más sanciones disciplinarias firmes en el ejercicio de sus funciones.
LEA TAMBIÉN: Aprueban dictamen que permite ingresar agua y alimentos a conciertos: los detalles

La ley fue exonerada de segunda votación y quedó lista para ser remitida al Poder Ejecutivo para su futura promulgación.

La norma fue aprobada en el Congreso con 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. (Imagen: Andina)
La norma fue aprobada en el Congreso con 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. (Imagen: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

MEF asegura financiamiento completo para los procesos electorales del 2026
Congreso: usuarios de billeteras digitales podrán aceptar o rechazar transferencias
Ernesto Álvarez respalda convertir a Indecopi en un organismo constitucional autónomo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.