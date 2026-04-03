A más de una década de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la norma exige que las empresas con más de 50 trabajadores incorporen al menos un 3% de personas con discapacidad. (Foto referencial creada con IA)
A más de una década de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la norma exige que las empresas con más de 50 trabajadores incorporen al menos un 3% de personas con discapacidad. (Foto referencial creada con IA)
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Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, cabe reflexionar sobre la inclusión laboral de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en el Perú: un reto en el que hay que trabajar.

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