A más de una década de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la norma exige que las empresas con más de 50 trabajadores incorporen al menos un 3% de personas con discapacidad, mientras que el sector público debe alcanzar el 5%. Sin embargo, la práctica se evidencia un cumplimiento limitado.

LEA TAMBIÉN: Multan a empresa de transporte por negarse a vender pasaje a niño con autismo

Laboral: de la ley a la práctica

Desde el ámbito legal, Augusto Saldaña Bruno, abogado laboralista de Aramburu, Castañeda, Boero Abogados, explica que, pese a la obligación legal, muchas empresas aún no cumplen con la cuota.

“Las empresas no asumen la cuota como parte de su responsabilidad social, sino que la ven como otra carga que podría generar multa”, dice Saldaña Bruno.

A finales de 2025, Sunafil realizó 925 inspecciones sobre el régimen laboral de personas con discapacidad, con 530 resoluciones de multa que sumaron más de S/ 4.5 millones. Entre los obstáculos principales están el desconocimiento de la norma, la complejidad legal, prejuicios y la necesidad de adaptar ambientes de trabajo.

Salud: el autismo va más allá de la conducta

El Dr. Víctor Cabrera, especialista en tratamientos sobre autismo y director médico del Centro de Medicina Funcional y Regenerativa Acroniss, señala que “el autismo no es solo conducta… es biología”. Según explica, el TEA es una condición del neurodesarrollo en la que el cerebro procesa la información de manera distinta, con alteraciones en neurotransmisores, disbiosis intestinal y neuroinflamación.

“El mayor problema no es el diagnóstico, sino el abandono posterior: poco acceso, poca personalización y mucha desinformación”, afirma Cabrera.

El especialista destaca que las terapias regenerativas buscan desinflamar, reparar y reconectar, mejorando lenguaje, contacto visual, regulación emocional y atención. Sin embargo, recalca: “No existe una ‘cura única’, sino abordajes que buscan mejorar la función y la calidad de vida”.

“Estos tratamientos que desarrollamos en Acroniss incluyen terapias con células madre, exosomas, péptidos y estrategias de nutrición funcional, todas orientadas a promover un mejor equilibrio en la salud y contribuir al bienestar general del paciente”, agregó.

Víctor Cabrera, Director Médico del Centro de Medicina Funcional y Regenerativa Acroniss. Foto: Instagram Acroniss

Un tratamiento para cada persona

Cabrera subraya que cada persona con TEA requiere un tratamiento individualizado. Así, advierte que no todos responden igual a las terapias y que existen muchas promesas exageradas en el mercado. “La clave es aplicar biología, no solo tratar síntomas”.

“Los criterios que utilizamos los médicos incluyen evaluación clínica neurológica y conductual, estudios de laboratorio y análisis del contexto intestinal, inmunológico y metabólico”, explica.

Romper prejuicios y generar valor

En el plano laboral, la inclusión de personas con TEA enfrenta barreras adicionales. Saldaña Bruno asegura que “el principal reto es romper el prejuicio de que no pueden aportar valor a la empresa”.

“Una persona autista percibe el mundo de otra forma y esa visión puede transformar la cultura organizacional: genera ambientes colaborativos, roles multifuncionales y mayor bienestar emocional”, agrega.

El abogado advierte que incumplir la cuota o no implementar ajustes razonables puede derivar en sanciones de hasta S/ 140,000, dependiendo del número de trabajadores afectados. Propone además una reforma normativa que simplifique el cumplimiento, facilite la contratación y ofrezca contratos específicos para personas con discapacidad, fomentando la inclusión efectiva.

Hacia una inclusión real

Expertos coinciden: la inclusión laboral no se logra solo cumpliendo una cuota ni aplicando medidas aisladas de salud. Requiere sensibilización, adaptación y compromiso real de las empresas, así como abordajes médicos personalizados que mejoren la calidad de vida de quienes tienen TEA.

Cabrera recuerda que “el autismo tiene un componente genético importante y multifactorial; no existe una ‘cura’, pero sí estrategias para mejorar la función y calidad de vida”.

“Hacemos un llamado a continuar impulsando la investigación, la información y el acceso a alternativas terapéuticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias”, agrega.

Por su parte, Augusto Saldaña Bruno subraya que, para que la inclusión laboral deje de ser solo un requisito formal, se necesitan “facilidades para la contratación y un marco claro que genere confianza en las empresas”, medidas que permitirían abrir oportunidades a este grupo específico de personas.