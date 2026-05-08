Congreso sigue impulsando la creación de universidades nacionales. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Una de ellas es la modificación de la Escuela Superior Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, la cual ahora se denominará Universidad Nacional de las Artes Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca.

Esta casa de estudios mejorará la equidad y la inclusión en el acceso a la educación universitaria, de acuerdo con Segundo Montalvo Cubas, de la bancada de Perú Libre —y presidente de la Comisión de Educación del Congreso—.

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Asimismo, el Pleno aprobó crear la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes en el distrito de Majes, Arequipa.

Los legisladores que impulsaron esta norma señalaron que Majes es líder nacional en producción lechera y agroexportación, pero no existe una universidad pública que forme a los profesionales “de esa tierra fértil”.

Esta nueva universidad tendrá carreras como Ingeniería Agrícola, Agrónoma, Agroindustrial, Zootecnia, Recursos Hídricos, Sistemas, Administración de Negocios, Contabilidad, Comercio Internacional y otras en Ciencias Económicas y Sociales.

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El Congreso respaldó el cambio de denominación para el Instituto Superior de Música Pública Acolla, ubicado en Jauja.

Desde ahora, se denominará Universidad Nacional de Música de Acolla. “Estamos fortaleciendo en lo académico a los jóvenes con la denominación de universidad”, expresó el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre).

Aproximadamente medio centenar de universidades públicas se han creado en el Congreso desde 2021. Foto: difusión
Aproximadamente medio centenar de universidades públicas se han creado en el Congreso desde 2021. Foto: difusión

Con su aprobación,

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Finalmente, se aprobó también la creación de la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín, en la provincia del mismo nombre.

Según el legislador Alejandro Soto (APP), Junín padece “una pérdida sostenida de capital humano debido a la migración masiva de sus jóvenes a otras regiones del país y al extranjero”.

Cabe añadir que esta universidad tendrá un pliego presupuestal independiente tras la fusión de dos institutos de educación superior tecnológica pública existentes en la provincia: el Instituto Superior Tecnológico Público San Ignacio de Loyola y Humberto Yauri Martínez.

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