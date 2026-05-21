José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.
José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, el jueves 4 de junio desde las 10:00 am.

La iniciativa recibió el respaldo de 63 legisladores, 13 en contra y 10 abstenciones.

Según la moción, el ministro Reyes Llanos deberá aclarar sobre los beneficios potenciales , la integración económica bilateral y su impacto en distintas regiones.

También buscan determinar si el tratado podría traer riesgos para el Estado peruano en materia de inversión, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas vinculadas a actos ilícitos

LEA TAMBIÉN: Podemos Perú anuncia la disolución de su bancada en el Congreso y entra en restructuración
Acuerdo se negoció entre Perú y Brasil aproximadamente hace 10 años, recordaron desde el Congreso. Foto: difusión
Acuerdo se negoció entre Perú y Brasil aproximadamente hace 10 años, recordaron desde el Congreso. Foto: difusión

Se exige también al ministro José Reyes información sobre estudios técnicos o jurídicos que sustenten la paralización del proceso, así como las acciones que adoptará el Ejecutivo para definir si el acuerdo será finalmente aprobado, renegociado o archivado.

Eduardo Salhuana (APP) comentó que Brasil ya cumplió con remitir al Perú los expedientes referidos al procedimiento constitucional, pero desde entonces, “los distintos gobiernos no han remitido este tratado al Legislativo para su debate y aprobación”.

LEA TAMBIÉN: ¿CAS al régimen privado? Las iniciativas que cambiarían la dinámica en el Estado

El congresista recordó que el acuerdo contiene cláusulas sobre anticorrupción, lavado de activos, arbitrajes internacionales y restricciones para empresas con procesos judiciales o sospechas de actividades criminales.

TE PUEDE INTERESAR

Podemos Perú anuncia la disolución de su bancada en el Congreso y entra en restructuración
Congreso: Plantean restringir acceso de extranjeros a cargos estratégicos del Estado
Congreso: avanza norma para establecer penas más severas para estafas digitales y telefónicas
Minedu: ¿Qué respondió en el Congreso por protestas universitarias y financiamiento de becas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.