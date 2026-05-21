El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, el jueves 4 de junio desde las 10:00 am.

La iniciativa recibió el respaldo de 63 legisladores, 13 en contra y 10 abstenciones.

Según la moción, el ministro Reyes Llanos deberá aclarar sobre los beneficios potenciales del acuerdo con Brasil para las exportaciones peruanas, la integración económica bilateral y su impacto en distintas regiones.

También buscan determinar si el tratado podría traer riesgos para el Estado peruano en materia de inversión, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas vinculadas a actos ilícitos —a raíz del caso Lava Jato—.

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Acuerdo se negoció entre Perú y Brasil aproximadamente hace 10 años, recordaron desde el Congreso. Foto: difusión

Se exige también al ministro José Reyes información sobre estudios técnicos o jurídicos que sustenten la paralización del proceso, así como las acciones que adoptará el Ejecutivo para definir si el acuerdo será finalmente aprobado, renegociado o archivado.

Eduardo Salhuana (APP) comentó que Brasil ya cumplió con remitir al Perú los expedientes referidos al procedimiento constitucional, pero desde entonces, “los distintos gobiernos no han remitido este tratado al Legislativo para su debate y aprobación”.

El congresista recordó que el acuerdo contiene cláusulas sobre anticorrupción, lavado de activos, arbitrajes internacionales y restricciones para empresas con procesos judiciales o sospechas de actividades criminales.