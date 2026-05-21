El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este jueves que Teherán está sopesando una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, en medio de las amenazas de Donald Trump para que Irán dé las “respuestas correctas”.

“El intercambio de mensajes se ha desarrollado en varias rondas, y hemos recibido las opiniones de la parte estadounidense, que estamos analizando en estos momentos”, dijo el diplomático, citado por el medio Nournews.

Mediación de Pakistán

Según Bagaei, las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

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Esta última versión del texto la habría llevado a Teherán el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, que el martes llegó a la capital iraní en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

Hoy será el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, quien viaje a Teherán para mediar entre Estados Unidos e Irán, según han informado medios iraníes.

Esos mismos medios han revelado que Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

Irán define su «jurisdicción» en Ormuz

Respecto a la situación en el estrecho, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, ha publicado un mapa de lo que considera su “jurisdicción” en el estratégico paso, por el que los buques tienen que obtener autorización para navegar.

Según este organismo, su área de control se extiende desde la línea que une el monte Mubarak, en territorio iraní, con la ciudad de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos al este del estrecho, mientras que al oeste del paso estaría bajo control persa la región que va desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain.

“El tránsito por esta zona con el fin de atravesar el estrecho de Ormuz requiere la coordinación y la autorización de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico”, aseguró la entidad.

La Guardia Revolucionaria iraní ya publicó a principios de mes un mapa similar con las áreas que considera bajo su control militar desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos, que a su vez ha impuesto un bloqueo a los puertos y buques iraníes.