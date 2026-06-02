El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció el martes haber realizado con éxito el primer vuelo de prueba de su A350-1000ULR, un avión capaz de volar hasta 22 horas seguidas y cuya entrega sufre retrasos.

“El aparato, equipado con instrumentos específicos para las pruebas, voló tres horas y 43 minutos, alcanzando una altitud ligeramente superior a los 41,000 pies” (12,500 m), indicó Airbus en un comunicado.

El avión despegó y aterrizó en la ciudad francesa de Toulouse.

Este aparato está destinado a la aerolínea australiana Qantas, “para permitir vuelos sin escala entre Sídney y Londres por primera vez, una distancia de casi 10,000 millas náuticas” (18,500 km), precisó Airbus.

Qantas debe recibir su primer A350-1000ULR (por “ultra long range”, ultra largo alcance) en abril de 2027, cuando en un principio tenía previsto inaugurar esta ruta en 2025 y, más recientemente, a finales de 2026.

La compañía encargó 12 de estos aparatos, además de otros 12 A350-1000 destinados a vuelos de larga distancia, pero de recorrido un poco más corto.

El vuelo comercial más largo actualmente es el de Singapore Airlines entre Singapur y el aeropuerto JFK de Nueva York, de unos 15,350 km, con una duración de más de 18 horas.