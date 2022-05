La aerolínea australiana Qantas anunció el lanzamiento de los primeros vuelos comerciales directos de Sídney a Londres y Nueva York para el 2025, una solución a la “tiranía de la distancia”.

La empresa dijo que pidió 12 aviones Airbus A350-1000 para operar los vuelos del “Proyecto Amanecer” de Sídney a varias ciudades, incluyendo Londres y Nueva York, a fines del 2025, precisó Qantas en un comunicado.

Según la tarifa del catálogo 2018, último año en que Airbus publicó los precios indicativos de sus aviones, el A350-1000 valía US$ 366.5 millones (unos 348 millones de euros). Sin embargo, esta tarifa no representa el precio real pagado por las compañías aéreas, ya que las negociaciones permiten rebajas, en particular cuando se trata de pedidos importantes.

Qantas confirmó que consiguió una reducción significativa en el precio de la aeronave.

“Los nuevos tipos de avión hacen posible nuevas cosas. Es la última frontera y la última solución para la tiranía de la distancia”, declaró en el comunicado el presidente de Qantas, Alan Joyce.

Qantas efectuó vuelos de prueba para aviones de larga distancia en el 2019, incluyendo uno Londres-Sídney de 17,750 kilómetros, que duró 19 horas y 19 minutos.

El mismo año, un vuelo de prueba Nueva York-Sídney de 16,200 km duró un poco más de 19 horas.

Singapore Airlines realiza actualmente el vuelo comercial más largo del mundo sin escalas, entre Singapur y Nueva York, que dura unas 19 horas.

Qantas ya opera un enlace entre Perth, en el sudoeste de Australia, y Londres de 14,498 kilómetros, que dura 17 horas.

“Máximo confort”

“Como pueden imaginar, la cabina está concebida especialmente para un máximo de confort para los vuelos de larga distancia”, afirmó Joyce.

Qantas declaró que el nuevo avión A350 estará adaptado para 238 pasajeros en total, con una primera clase que ofrecerá una cama separada, un asiento reclinable y un armario.

Promete además clase económica más espaciosa y una zona concebida “para moverse, estirarse e hidratarse”.

Al mismo tiempo, Qantas confirmó que encargó también 40 aviones A321 XLR y A220 a Airbus. La compañía firmó además opciones de compra con 94 aviones más de ese tipo hasta finales del 2034.

En el catálogo de venta del 2018 de Airbus, los A220 costaban US$ 81 millones pare el modelo A220-100 y US$ 91.5 millones para el A220-300. El precio del A321 XLR no estaba indicado, ya que ese modelo fue presentado en el 2019.

“Los A320 y A220 se convertirán en la columna vertebral de nuestra flota nacional en los próximos 20 años, contribuyendo a hacer avanzar el país”, según el presidente de la aerolínea australiana.

El nuevo avión reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 15% si funciona con combustibles fósiles, y más si utiliza combustible de aviación duradero, aseguró.

“Tras la pandemia, somos una empresa estructuralmente diferente. Nuestra parte del mercado interno es más elevada y la demanda de vuelos internacionales directos es aún más fuerte que antes del COVID”, subrayó Alan Joyce.

Los aviones A350-1000 son propulsados por turbo-reactores Rolls-Royce Trent XWB-97, concebidos para ahorrar un 25%de combustible con respecto a la generación anterior de aviones, afirmó Qantas.