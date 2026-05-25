En el inicio del Debate técnico de la segunda vuelta 2026, Sinesio López Jiménez, miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) para el bloque temático de “reforma del Estado” afirmó que la maquinaria del Estado no se mueve sola, sino que la mueve el Gobierno y, a su vez, se relaciona con el mercado, la sociedad y los ciudadanos. En ese sentido, afirmó que el asunto también involucra al régimen político.

Asimismo, sostuvo que los ciudadanos están asistiendo al denominado “parlamentarismo”.

“Desde el 2017, vivimos un régimen parlamentarista y no un régimen presidencialista, como lo señala la Constitución. Y además, estos 10 años han sido de gran inestabilidad política, de ingobernabilidad, de caos. Hemos tenido ocho presidentes, dos elegidos por el pueblo. Entonces, ya no estamos en un régimen democrático, estamos en un régimen autoritario”, manifestó.

Bajo esa premisa, consideró que el Congreso ha concentrado todos los poderes del Estado, configurando una dictadura parlamentaria que controla entidades como “la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, incluso la Defensoría del Pueblo”.

Reformas estructurales contra la corrupción

Consultado por las reformas estructurales para combatir la corrupción y qué entidad sería la primera que reformarían, López prefirió enfocarse en la impunidad que, a su juicio, se observa en muchos casos.

“Lo que más preocupa es que aquellas organizaciones estatales que deben controlar la corrupción forman parte de ella. El 50% de los parlamentarios han sido acusados de algún tipo de delito. Más aún, se han dado una serie de leyes para el crimen. En lugar de combatir la corrupción, lo que se hace es más bien reforzarla”, manifestó.

En ese sentido, destacó la importancia de que haya organismos serios de control, como la Contraloría, pero también la sociedad civil.

Transferencia de competencias y transformación digital

Sobre la transferencia de competencias para luchar contra la corrupción, el representante de Juntos por el Perú (JP) opinó que es necesario que los organismos autónomos que tienen la función de controlar el Estado y la corrupción debieran ser realmente autónomos y “no apéndices del poder parlamentario”.

“Sin eso no es posible combatir la corrupción. Al mismo tiempo, es necesario que intervengan, digamos, los ciudadanos, la sociedad civil, para poder controlar también la corrupción. Y la esfera pública, los medios, es importante en el control de la corrupción”, remarcó.

De otro lado, respecto a la transformación digital en zonas rurales y poblaciones vulnerables, reconoció que el Estado está desigualmente distribuido en el territorio. En particular, subrayó que el Estado se encuentra fundamentalmente en la costa.

“En la sierra y en la selva, la presencia de Estado es muy débil o inexistente. Por consiguiente, se necesita una fuerte descentralización del Estado”, resaltó en el evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo

Finalmente, de cara a fortalecer la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, López lamentó nuevamente la inestabilidad en los últimos años del Gobierno, en medio de la confrontación con el Congreso.

“¿Qué hacemos con gabinetes que duran apenas meses, lo máximo seis meses y a veces días? Apenas tienen tiempo para recalentar el asiento, pero no para producir resultados. Yo creo que es necesario construir un Estado de verdad, pero eso supone también un gobierno estable, establecer la gobernabilidad”, concluyó.