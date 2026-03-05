En efecto, Irán no debe acceder a un arma nuclear ni a misiles para lanzarla. Una teocracia totalitaria y beligerante, aliada de potencias antisistémicas, desafiante del régimen de no proliferación y principal patrocinadora del terrorismo internacional ciertamente no debe disponer de ese poder. Si tales disfunciones hubieran impedido una solución negociada sobre el arma nuclear, el uso eficaz de la fuerza para denegar su adquisición no puede ser condenado.

El costo de no ejercerla puede no reflejarse en una “amenaza inminente”, como plantea el presidente Donald Trump. Pero sí en un riesgo creciente que, una vez cruzado el umbral de las negociaciones fallidas, puede concretarse de forma catastrófica.

Aunque las operaciones no han sido completamente sorpresivas, su anuncio adecuado habría atenuado las expectativas irracionales en los mercados y permitido adoptar medidas preventivas. (Foto de AFP).

De alguna manera, este fue el caso de Corea del Norte, cuyo gobierno dictatorial, mientras aparentaba considerar ofertas occidentales de toda naturaleza durante un par de décadas, desarrolló el arma nuclear y los medios para usarla de forma transcontinental. No confrontar un escenario similar en Irán, en el Medio Oriente –que es más volátil que Asia Oriental, donde se encuentra Corea del Norte– habría sido una omisión inaceptable.

La acción que se emprende para neutralizarlo merece, entonces, respaldo. Este no puede, sin embargo, traducirse en apoyo incondicional. Menos aún cuando esa acción registra antecedentes de gestión imprudente. En efecto, en junio pasado, la operación antinuclear norteamericana, extraordinariamente precisa, fue políticamente reportada como un logro general, indicando el arrasamiento de las capacidades nucleares iraníes y una notable postergación de la voluntad de reconstituirlas.

No muchos Estados mostraron disposición a cuestionar los resultados presentados, pero tampoco confiaron plenamente en el reporte del presidente Trump. Esa divergencia pudo añadir un grano de desconfianza al que hoy se acumula en Occidente al respecto. Por ello, y por necesidades elementales de seguridad colectiva, hoy requerida frente a la escalada del conflicto, era necesario informar oportunamente a los aliados norteamericanos sobre la iniciativa.

Si ello no ocurrió, tampoco se ha producido la indispensable coordinación del Ejecutivo con el Congreso estadounidense. Este, por requerimientos constitucionales y de consenso interno, es quien declara la guerra. Y, como es evidente, las acciones militares en Irán son actos de guerra, no meras operaciones militares.

Por lo demás, teniendo en cuenta que la economía internacional, ya sensibilizada por el unilateralismo de la política comercial norteamericana, será adicionalmente impactada por las acciones bélicas, era menester que el presidente Trump informara formalmente a su población (y al mundo) sobre la campaña que emprendía, en lugar de recurrir a un escueto mensaje de medianoche. Aunque las operaciones no han sido completamente sorpresivas, su anuncio adecuado habría atenuado las expectativas irracionales en los mercados y permitido adoptar medidas preventivas de bloqueos marítimos que hoy afectan el valor y el volumen de las transacciones internacionales.

Alejandro Deustua es internacionalista.