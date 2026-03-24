El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, estaría presionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que continúe la guerra contra Irán alegando que es una “oportunidad histórica” para remodelar Medio Oriente, informó The New York Times tras hablar con personas familiarizadas con las conversaciones.

Según estas personas, informadas por altos cargos estadounidenses sobre los contactos mantenidos, el príncipe saudí estaría insistiendo a Trump para que destruya por completo al gobierno de Irán debido a que que, según defiende, la amenaza que supone para todo el golfo Pérsico solo se puede eliminar derrocando ese régimen.

Desde el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, la lista de miembros de la cúpula política, militar y de inteligencia del gobierno iraní asesinados no ha hecho más que crecer.

Sin embargo, se han ido reemplazando por otras figuras que representan una postura continuista, como la del ayatolá Mojtaba Jamenei para suceder a su padre como nuevo líder supremo iraní.

Mientras el entorno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vería como una victoria un estado iraní fallido, sumido en la agitación interna, según el New York Times, Arabia Saudí considera que este resultado seguiría constituyendo una amenaza directa y grave para su seguridad en la región.

En tanto, las autoridades saudíes negaron públicamente que el príncipe esté presionando a Trump para seguir.

“El reino de Arabia Saudita siempre ha apoyado una resolución pacífica de este conflicto, incluso antes de que comenzara”, afirmó el Gobierno saudí en un comunicado recogido por el mencionado medio.

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En los últimos días, Donald Trump ha arrojado la posibilidad de un posible fin del conflicto tras afirmar que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están dejando “puntos de acuerdo importantes” y tras aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

Sin embargo, el gobierno iraní negó que haya conversaciones en curso y solo reconoce “contactos”.

Elaborado con información de EFE.