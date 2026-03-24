Fotografía de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad, Arabia Saudita. Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER
Fotografía de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad, Arabia Saudita. Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER
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alegando que es una “oportunidad histórica” para remodelar Medio Oriente, informó The New York Times tras hablar con personas familiarizadas con las conversaciones.

Según estas personas, informadas por altos cargos estadounidenses sobre los contactos mantenidos, el príncipe saudí estaría insistiendo a

Desde el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, la lista de miembros de la cúpula política, militar y de inteligencia del gobierno iraní asesinados no ha hecho más que crecer.

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Sin embargo,

Mientras el entorno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vería como una victoria un estado iraní fallido, sumido en la agitación interna, según el New York Times, Arabia Saudí considera que este resultado seguiría constituyendo una amenaza directa y grave para su seguridad en la región.

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En tanto, las autoridades saudíes negaron públicamente que el príncipe esté presionando a Trump para seguir.

“El reino de Arabia Saudita siempre ha apoyado una resolución pacífica de este conflicto, incluso antes de que comenzara”, afirmó el Gobierno saudí en un comunicado recogido por el mencionado medio.

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En los últimos días, están dejando “puntos de acuerdo importantes” y tras aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

Sin embargo, el gobierno iraní negó que haya conversaciones en curso y solo reconoce “contactos”.

Elaborado con información de EFE.

Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

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