¡El camino al Mundial 2026 está al rojo vivo y la esperanza sudamericana brilla más que nunca en territorio norteamericano! En un duelo de vida o muerte disputado en el Estadio BBVA de México, las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentarán por el pase a la final del repechaje intercontinental. Para la vibrante comunidad boliviana en Estados Unidos, este partido representa la oportunidad de oro de “La Verde” para acercarse a su primer Mundial desde 1994. A continuación, te contamos todos los detalles de quién se llevó la victoria y qué le depara el futuro cercano al combinado altiplánico en esta eliminatoria épica.

La selección de Bolivia, bajo la dirección estratégica de Oscar Villegas, espera imponer su jerarquía en una batalla táctica que mantendrá a todos al borde del asiento. Tras una eliminatoria en la CONMEBOL donde demostraron su garra venciendo a gigantes como Brasil y Colombia en su fortín de El Alto, el equipo nacional intentará manejar la presión de jugar en campo neutral. Una potencial victoria significará un paso gigante hacia la redención histórica para un país que sueña con volver a la élite del fútbol. El formato expandido de 48 equipos parece ser el escenario perfecto para el esperado regreso de los sudamericanos.

Por su parte, el conjunto de Surinam, apodado “Natio”, sostendrá el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones en la historia. El equipo dirigido por Henk ten Cate pondrá a prueba la paciencia y el talento de los delanteros bolivianos con una solidez defensiva durante los noventa minutos reglamentarios. El conjunto surinamés demostró un crecimiento notable en la zona de CONCACAF y saldrá a competir de tú a tú contra un rival sudamericano de peso. Su participación en este repechaje deja una base sólida para el futuro de su fútbol nacional.

Con este resultado final, el próximo desafío para la selección vencedora será enfrentar a la selección de Iraq en un duelo definitivo que se llevará a cabo la próxima semana. El ganador de esta llave sellará oficialmente su pasaporte para el Mundial 2026, donde el destino ya les tiene reservado un lugar en un grupo sumamente exigente. De clasificar, la “Verde” o los “Natio” tendrían que medir fuerzas ante potencias de la talla de Francia, Senegal y Noruega en la fase inicial de la justa mundialista. La afición hispana en Estados Unidos ya prepara las banderas para apoyar a los sudamericanos en su última gran escala hacia la gloria.

¿Quién ganó el repechaje al Mundial 2026? Resultado del Bolivia vs. Surinam

Equipos Resultado Goles Bolivia -- -- Surinam -- --

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El enfrentamiento por la semifinal del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bolivia y Surinam podrás mirarlo a partir de las 4:00 p.m. Tiempo Centro de México o desde las 6:00 p.m. ET hora del Este / 3:00 p.m. PT hora del Pacífico. No te pierdas el inicio de este encuentro de pronóstico reservado entre estos dos combinados nacionales, por el pase a la final del repechaje para conseguir el último boleto para el Mundial.

¿Dónde ver partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

La transmisión del partido Bolivia vs. Surinam por la semifinal de los Playoffs Intercontinentales de Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol 2026 será a través de Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves y Entel TV, las opciones disponibles desde Bolivia para verlo en TV abierta y streaming. En el territorio surinamés, el encuentor podrá verse vía STVS, DIRECTV Sports Caribbean, SCCN y QN-Sports.

Si vives en los Estados Unidos puedes verlo en Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora en televisión y streaming tanto en inglés como español.

¿Qué pasa si hay empate en el Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

En la etapa de semifinales del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que es a un solo partido, se declarará vencedor al club que, trascurrido el tiempo reglamentario del enfrentamiento, hubiere conseguido mayor diferencia de goles a favor, computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros.

Sin embargo, si hay empate entre ambas selecciones, jugarán dos tiempos extras de 15 minutos y, si la igualdad persiste, disputarán la famosa tanda de penales (cinco para cada escuadra) .

Bolivia vs. Surinam: posibles formaciones

Selección de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. Entrenador: Óscar Villegas.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. Entrenador: Óscar Villegas. Selección de Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. Entrenador: Henk ten Cate.