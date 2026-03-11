Conductores forman largas filas en el grifo de Petroperú ubicado en la avenida Brasil con 28 de Julio, en Jesús María, para abastecer gas licuado de petróleo (GLP). (Foto: César Campos/@photo.gec)
Conductores forman largas filas en el grifo de Petroperú ubicado en la avenida Brasil con 28 de Julio, en Jesús María, para abastecer gas licuado de petróleo (GLP). (Foto: César Campos/@photo.gec)
Redacción Gestión
El director de la Asociación de Grifos, Carlos Puente, anunció que

El directivo explicó que el anuncio del Ejecutivo permitirá que

Explicó que se espera que, una vez normalizado el suministro de gas natural, el GLP también se restablecería en el corto plazo.

“Todos nuestros clientes van a poder gozar de una atención normal a partir del día domingo en lo que es gas natural y seguro unas 24 o 48 horas después el GLP también se va a ver completamente normalizada la atención”, declaró a Canal N.

Puente, ante este nuevo escenario,

Advirtió que hay una alta demanda acumulada de vehículos que buscarán abastecerse, por lo que al inicio aún podrían formarse colas.

Por otro lado, el directivo añadió que la Asociación de Grifos ya había advertido al Ministerio de Energía y Minas sobre posibles problemas de abastecimiento.

Detalló que desde febrero se enviaron comunicados al sector alertando sobre cuotas y disponibilidad de combustible,

