El director de la Asociación de Grifos, Carlos Puente, anunció que el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en estaciones de servicio empezará a normalizarse desde este fin de semana.

El directivo explicó que el anuncio del Ejecutivo permitirá que los usuarios vuelvan a recibir atención regular en los grifos, tras el desabastecimiento de este hidrocarburo.

Explicó que se espera que, una vez normalizado el suministro de gas natural, el GLP también se restablecería en el corto plazo.

“Todos nuestros clientes van a poder gozar de una atención normal a partir del día domingo en lo que es gas natural y seguro unas 24 o 48 horas después el GLP también se va a ver completamente normalizada la atención”, declaró a Canal N.

Puente, ante este nuevo escenario, recomendó a los usuarios acudir con anticipación a las estaciones en los primeros días de restablecimiento del servicio.

Advirtió que hay una alta demanda acumulada de vehículos que buscarán abastecerse, por lo que al inicio aún podrían formarse colas.

Por otro lado, el directivo añadió que la Asociación de Grifos ya había advertido al Ministerio de Energía y Minas sobre posibles problemas de abastecimiento.

Detalló que desde febrero se enviaron comunicados al sector alertando sobre cuotas y disponibilidad de combustible, pero que las reuniones no se concretaron por los cambios que hubo en el gobierno.