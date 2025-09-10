Londres.- En el marco de la reciente publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llamó la atención el énfasis que puso la cartera en el freno que representa ya, en términos de desaceleración del Producto Bruto Interno (PBI), el repunte de la inseguridad ciudadana en la economía peruana. En este documento clave, el ministerio calcula que este fenómeno tendrá un costo económico de 1.7% del PBI este año, lo que equivale a S/ 19.8 mil millones.
