Desde su campo de acción, Sergio Espinosa, superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, manifestó a Gestión que los créditos “gota a gota”, asociados a este avance de la inseguridad ciudadana, se han visto favorecidos por la falta de inclusión financiera en el mercado bancario peruano.

Ante ello, reveló que la SBS está por cambiar las reglas de su sandbox regulatorio, espacio donde se pueden probar alternativas de inversión y préstamos, para enfrentar este problema con nuevas herramientas.

Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP. (Foto: Hugo Pérez)

"Este mes lo modificaremos para incluir nuevas posibilidades y ver cómo podemos facilitar a las personas que hoy son clientes naturales de los créditos gota a gota para que no queden fuera del mercado formal. Hay experiencias de algunas fintech que dan financiamiento a estas personas y sin problemas de morosidad . Eso resalta que si estos ciudadanos tienen una nueva oportunidad, pagan y cumplen", comentó en medio del 'XVIII Roadshow Europa 2025'.

Espinosa recordó también que, por las billeteras digitales, la inclusión financiera en Perú creció de manera importante en los últimos 5 años. “Pasó de registrar un 40% de adultos con algún producto financiero a 67% en ese periodo”, precisó.

Sin embargo, la idea con el sandbox regulatorio es apuntar a aquellas personas que incumplieron alguna vez su pago de créditos y ahora no ven rentable comprometerse con otro.

“Allí también hay problemas. Las personas que tienen créditos castigados por impagos tienen bastantes problemas para volver a acceder al sistema financiero porque el costo del nuevo crédito resulta muy caro. Eso genera otros dos problemas: los topes de tasas y el otro precisamente es el crédito gota a gota”, lamentó.