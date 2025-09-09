Nuevo banco en Perú: BTG Pactual entraría a fase de prueba a inicio del 2026. (Foto: iStock)
Nuevo banco en Perú: BTG Pactual entraría a fase de prueba a inicio del 2026. (Foto: iStock)
Londres.- A finales de julio, se dio un anuncio clave: tras 13 años de operar en Perú con sus negocios de banco de inversión, casa de bolsa y fondos mutuos, BTG Pactual dio un paso para iniciar una nueva etapa, con la mira puesta en operar como banco múltiple y Gestión pudo conversar en ese momento con José Antonio Blanco, CEO de la firma, para conocer los detalles. Hoy, casi dos meses después, este diario tuvo la oportunidad de saber cuáles han sido los avances en este tiempo en una nueva entrevista con Blanco en el marco del ‘XVIII Roadshow Europa 2025’ de inPerú.

